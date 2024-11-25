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В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности

25 ноября 2024 12:44
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В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали систему нейрофизической диагностики и реабилитации на многофункциональной динамической платформе с применением биологической обратной связи ReviStabix (Ревистабикс). Разработку вели специалисты Института инновационного развития СамГМУ. Она не имеет отечественных аналогов.

Система предназначена для диагностики и оценки нарушений функции равновесия, а также для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений при неврологических заболеваниях, после нейрохирургических операций, при протезировании после ампутаций. Также система используется для восстановления двигательных функций после протезирования суставов, в ортопедии и травматологии, при занятиях лечебная физкультурой, в спортивной медицине, в оториноларингологии.

«Пациент встает на платформу, оборудованную встроенными датчиками давления. С их помощью система улавливает все движения человека. Когда пациент по указанию врача смещает центр тяжести своего тела, сигналы с датчиков обрабатываются и передаются на монитор в виде графиков и таблиц. Протоколы формируются в виде отчетов, а также используются для управления игровым процессом с помощью биологической обратной связи», – рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.

Разработанную систему можно будет использовать в реабилитационных центрах и отделениях, различных медицинских учреждениях.

На данный момент проведены первые испытания технологии и собрана обратная связь от врачей. После прохождения всех необходимых испытаний продукт получит статус медицинского изделия. Разработка будет впервые представлена на форуме Российская неделя здравоохранения-2024 в Москве.

ReviStabix пополнил разработанную в СамГМУ линейку тренажеров REVI. В их числе тренажер ReviVR для нейрореабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций, ReviMotion для  реабилитации опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых при  рассеянном склерозе, ДЦП и других нейродегенеративных заболеваниях, тренажер для восстановления обоняния ReviSmell, а также ReviSide для проведения дыхательных тренингов по релаксации и стабилизации эмоционального состояния. Тренажеры ReviVR и ReviMotion сегодня широко используются в медицинских и реабилитационных учреждениях России. С помощью ReviVR проведено почти 72 тысячи сеансов, с помощью ReviMotion – почти 46 тысяч сеансов.

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