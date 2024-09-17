В СамГМУ прошла конференция, посвященная обеспечению медицинскими кадрами

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В СамГМУ прошла конференция на тему «Управление персоналом в отрасли здравоохранения: современные инструменты поиска, подбора, удержания и развития персонала».



В мероприятии принял участие врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



«Конференция посвящена самому главному вопросу в организации здравоохранения - обеспечению медицинскими кадрами. Вопрос привлечения и закрепления кадров находится в центре внимания и специалистов министерства здравоохранения, и Правительства Самарской области, и руководителей медицинских учреждений. В системе здравоохранения региона сегодня трудятся порядка 58 тысяч человек, из них более 12,5 тысяч врачей», - подчеркнул руководитель ведомства.



Главное из выступления:

Фиксируется показатель 40 врачей на 10 тысяч населения. Это средний показатель по Российской Федерации.

В абсолютном исчислении для роста обеспеченности и покрытия дефицита узких специалистов в настоящий момент требуется порядка 850 врачей и порядка 1,5 тысяч среднего медицинского персонала.

Существует фактор несоответствия изменения технологических ресурсов, инфраструктурной базы и сроков подготовки специалистов, с которым сталкиваются все регионы. Современную поликлинику можно успешно построить за 2 года, подготовка специалиста для первичного звена составляет минимум 6 лет специалитета, для узкой специализации - еще 2 года и более.

Программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и меры социальной поддержки направлены больше в сторону сельских муниципалитетов.

Для компенсации этой разницы решением главы региона Вячеслава Федорищева определена и утверждена новая мера поддержки для медработников, которые будут трудоустраиваться в учреждения Тольятти и Сызрани. Будут введены дифференцированные выплаты в размере 1 млн рублей при переезде специалистов в эти города.

Также сохраняются выплаты при трудоустройстве, если специалист выбирает востребованную профессию - это порядка 200-300 тысяч рублей.



«Задача руководителей учреждений найти те механизмы, которые позволят удерживать персонал - это мотивация и правильная организация труда. Существуют много нематериальных способов, которые надо продумывать и внедрять. И неслучайно конференция называется не «набор персонала», а «управление персоналом». Это искусство,коллеги», - отметил Армен Бенян.

Фото: минздрав СО