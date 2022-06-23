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СамГМУ стал площадкой для обсуждения вопросов импортозамещения и технологического суверенитета. Основные вопросы касались направления имплантологии, где вуз является признанным экспертом на всероссийском уровне.

22 июня в СамГМУ прошел семинар «Импортозамещение в травматологии и ортопедии». Основной целью мероприятия стала выработка актуального решение для дальнейшей тактики масштабирования.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов подчеркнул, что университет занимается темой импортозамещения уже с 2014 года, когда была создана соответствующая инфраструктура и начали активно внедряться собственные разработки. Упор был сразу сделан на прикладную науку и конкретные разработки для реального сектора экономики. «Создание эндопротезов — повод, по которому мы сегодня собрались, одно из ключевых направлений для университета. Тема конференции актуальна, ведь без импортозамещения, импортоопережения и технологического суверенитета дальнейшее развитие невозможно. Вуз создал НИИ Бионики, развиваются два больших направления — создание индивидуальных эндопротезов из керамики; 3D-печать и создание индивидуальных эндопротезов мелких суставов из титана, с примесью хрома. По этой технологии мы до недавнего времени использовали 3D-печать наших партнёров из других городов, но теперь мы закупили современный принтер для печати титаном. Вскоре мы открываем собственное серийное производство в СамГМУ. И там же развернутся две технологические цепочки по эндопротезированию суставов».

«Безусловно, нам нужны те продукты, которые будут абсолютно сопоставимы по качеству с лучшими практиками, с которыми ранее имели дело наши специалисты, — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Создание технологических площадок, новые разработки медуниверситета и их внедрение в практическую деятельность — важные направления нашего взаимодействия».

Николаенко Андрей Николаевич, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ: «Одной из важных тем семинара стала наша новая разработка раздвижного механизма детского онкологического протеза. Механизм раздвижной и неинвазивный. Он необходим, так как ребёнок растёт и протез должен расти вместе с ним. Он подходит для детей с 3-5 лет и до 16-17 включительно. Мы хотим назначить ответственных за дальнейшую разработку проекта и обсудить текущие проблемы. Мы первые в России, кто начал такой масштабный социально значимый проект»

Палевская Светлана Александровна, директор Институт профессионального образования СамГМУ: «Наш университет оперативно решает задачу: чем мы можем помочь Российской Федерации в плане импортозамещения. Мы со своей стороны, как подразделение вуза, которое занимаются последипломной подготовкой медицинских специалистов, совместно с центром НТИ разрабатываем программы ДПО. Мы готовы решать вопросы повышения квалификации тех специалистов, которые будут заниматься с одной стороны разработкой этих протезов, а с другой стороны непосредственно клиническим их применением на наших базах», сообщает пресс-служба минздрава СО.

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