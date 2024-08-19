Я нашел ошибку
Главные новости:
Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках. 
В Чапаевске мужчина подарил мошенникам 1 000 000 рублей, пытаясь заработать на бирже
23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км.
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
Гостей из Курска представителям регионального минсоцдема помогали встретить сотрудники МЧС и волонтёры «Единой России».
Прибывшие в Самару беженцы из Курской области отправились в пункты временного размещения граждан
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке.
В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов
В личном зачете Артем Полохов стал бронзовым призером среди спортсменов 20-24 лет.
Сборная Самарской области стала 12-й на фестивале ГТО среди лиц с нарушением слуха
В финал вышли представитель Самарской области Олег Дашков и юный уроженец Санкт-Петербурга Роман Шукин.
Олег Дашков завоевал Кубок Ил Дархана по русским шашкам
Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
Полицейские Тольятти задержали подозреваемых в краже музыкального оборудования и бортового компьютера из автомобиля
Которые вступили в добровольные правоотношения по обязательному социальному страховани
Отделение СФР СО оплатило декретные и больничные 439 индивидуальным предпринимателям
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
В СОУНБ стартовало Всероссийское биеннале ультранового искусства «Homo Urban»
На фестивале "Сызранский помидор" не будет шествия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов

19 августа 2024 11:51
107
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке.

В новом 2024/25 учебном году в Лингвистическом центре Самарского государственного медицинского университета Минздрава России стартует уникальная программа дополнительного образования «Компьютерная лингвистика». Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке. Алгоритмы и программы, разрабатываемые компьютерным лингвистом,  способны воспроизводить когнитивную языковую деятельность человека: умение читать, понимать на слух, говорить, участвовать в диалоге и переводить с одного языка на другой, распознавать устную речь и т.д. 

Учебная программа разработана совместно со специалистами Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ на основе накопленного в университете опыта использования возможностей компьютерной нейролингвистики в области реабилитации.

«Профессию компьютерного лингвиста сегодня многие относят к числу профессий будущего — профессий на стыке нескольких дисциплин. Они будут востребованы и через 15–20 лет, дополняя или заменяя многие из привычных позиций рынка труда, которые теряют свою актуальность с течением времени,— комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы постоянно изучаем тенденции в сфере HR, новые предложения и потребности на рынке. Стараемся с опережением реагировать на запросы и разрабатывать образовательные программы по наиболее востребованным специальностям. Компьютерный лингвист — одна из самых перспективных профессий, которая несомненно будет иметь серьезное развитие как в медицине, так и в других нишах».

Компьютерные лингвисты создают программы, которые облегчают коммуникацию обычным людям и людям с ограниченными возможностями. Разработки в области компьютерного анализа и обработки естественного языка в команде с медиками позволяют помочь пациентам с различными заболеваниями. Особенно это касается тех, у кого имеются физические, когнитивные и сенсорные нарушения. Новые адаптивные технологии значительно расширяют возможности людей с инвалидностью и обеспечивают им автономию на работе, на улице и дома.

“Компьютерная лингвистика сегодня – это интересная низкоконкурентная область с неисчерпаемыми возможностями развития. Компьютерные лингвисты пользуются спросом среди крупных ИТ-компаний, связанных с обработкой больших объемов текстовых и речевых данных. В настоящий момент на рынке профессионального образования есть единицы предложений по обучению этой специальности, тогда как сама профессия становится все более востребованной”, — отмечает руководитель Лингвистического Центра ИПО СамГМУ Галина Александрова. 

Компьютерные лингвисты могут работать везде, где требуется применение современных технологий к лингвистическим данным: в финансах, торговле, науке, медиа, образовании и здравоохранении. «Наши выпускники смогут в дальнейшем работать в компаниях, занимающихся созданием программных продуктов для распознавания речи. Это в первую очередь ИТ-гиганты – Яндекс, Сбер, а также разработчики отечественного программного обеспечения», — добавляет Галина Александрова.

Люди этой профессии разрабатывают алгоритмы и методы машинного перевода, программируют системы извлечения и поиска информации из большого объема текстов. Это соответствует современному подходу к освоению новых знаний и проведению научных исследований. Цифровые лингвисты работают с генераторами текстов, помогая компаниям составлять шаблоны разных текстов: деловых писем, отчетов, информационных рекламных текстов, финансовых и юридических документов. Также они разрабатывает вопросно-ответные системы, системы распознавания речи и других продуктов (чат-боты, голосовые помощники), участвует в разработке образовательных и игровых программных продуктов,  и многое другое.

Одно из главных преимуществ новой специальности — высокий доход. В среднем по рынку труд компьютерных лингвистов оплачивается в размере от 150 000 рублей. При этом постоянно расширяются возможности для заработка, поскольку эта специальность относится к числу профессий будущего и способствует научным открытиям и эффективности обмена информацией.

Программа СамГМУ обеспечивает освоение методов и технологий лингвистики для создания инновационного программного обеспечения, получение и применение навыков разработки чат-ботов, систем машинного перевода, инструментов для анализа текста, генерирования новых текстов и поиска необходимой информации.

Партнером СамГМУ в реализации программы стала компания «Открытый код», предоставившая часть учебных материалов и базу практики. Программа предусматривает гибкость графика обучения, позволяющую совмещать учебу с работой. Энергоемкость программы – 256 часов, продолжительность – до 6 месяцев. 

По окончании обучения выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения профессиональной деятельности. Программа подходит для людей с высшим и неоконченным высшим образованием.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они побывали в инновационных подразделениях СамГМУ и ознакомились с разработками университета.
09 августа 2024, 17:11
Заместители министра промышленности и торговли РФ оценили инновационный потенциал СамГМУ
Они побывали в инновационных подразделениях СамГМУ и ознакомились с разработками университета. Образование
892
Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета.
08 апреля 2024, 15:42
СамГМУ приглашает на день открытых дверей Института профилактической медицины
Для абитуриентов и их родителей пройдут экскурсии и интерактивы, а также выступления представителей университета. Образование
4176
Ученые СамГМУ уже провели исследования в отделении госпитальной терапии клиник СамГМУ.
18 марта 2024, 14:25
Ученые СамГМУ разработали уникальный метод лечения онкологии с использованием натуральных клеток-киллеров
Ученые СамГМУ уже провели исследования в отделении госпитальной терапии клиник СамГМУ. Здравоохранение
3540
Здравоохранение
Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке.
19 августа 2024  11:51
В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов
107
При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астм.
18 августа 2024  15:58
Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 
502
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.
18 августа 2024  11:51
Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек
430
По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики.
17 августа 2024  19:21
Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах грибов для кожи лица
655
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом.
16 августа 2024  21:41
Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине
682
Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики.
16 августа 2024  17:56
Татьяна Сочинская посетила подразделения Тольяттинской поликлиники №3
645
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
16 августа 2024  14:11
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
750
Обсудили планы  по строительству нового здания и доступность узких специалистов: с сотрудниками и пациентами поликлиники.
15 августа 2024  19:26
Денис Бутолин посетил Самарскую городскую поликлинику N 13
644
В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется.
15 августа 2024  16:52
Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей
627
3 легковых автомобиля на базе Lada Granta и 2 машины с носилками поставлены в этом году в Похвистневскую центральную районную больницу.
15 августа 2024  15:37
Все подразделения Похвистневской больницы оснащены автотранспортом благодаря нацпроекту
587
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
562
Весь список
В центре внимания
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
200
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
630
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
681
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
574
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
879
Весь список