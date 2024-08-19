В СамГМУ начинают готовить компьютерных лингвистов

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В новом 2024/25 учебном году в Лингвистическом центре Самарского государственного медицинского университета Минздрава России стартует уникальная программа дополнительного образования «Компьютерная лингвистика». Программа нацелена на освоение компетенций по созданию программного обеспечения для обработки текстов на естественном языке. Алгоритмы и программы, разрабатываемые компьютерным лингвистом, способны воспроизводить когнитивную языковую деятельность человека: умение читать, понимать на слух, говорить, участвовать в диалоге и переводить с одного языка на другой, распознавать устную речь и т.д.

Учебная программа разработана совместно со специалистами Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ на основе накопленного в университете опыта использования возможностей компьютерной нейролингвистики в области реабилитации.

«Профессию компьютерного лингвиста сегодня многие относят к числу профессий будущего — профессий на стыке нескольких дисциплин. Они будут востребованы и через 15–20 лет, дополняя или заменяя многие из привычных позиций рынка труда, которые теряют свою актуальность с течением времени,— комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы постоянно изучаем тенденции в сфере HR, новые предложения и потребности на рынке. Стараемся с опережением реагировать на запросы и разрабатывать образовательные программы по наиболее востребованным специальностям. Компьютерный лингвист — одна из самых перспективных профессий, которая несомненно будет иметь серьезное развитие как в медицине, так и в других нишах».

Компьютерные лингвисты создают программы, которые облегчают коммуникацию обычным людям и людям с ограниченными возможностями. Разработки в области компьютерного анализа и обработки естественного языка в команде с медиками позволяют помочь пациентам с различными заболеваниями. Особенно это касается тех, у кого имеются физические, когнитивные и сенсорные нарушения. Новые адаптивные технологии значительно расширяют возможности людей с инвалидностью и обеспечивают им автономию на работе, на улице и дома.

“Компьютерная лингвистика сегодня – это интересная низкоконкурентная область с неисчерпаемыми возможностями развития. Компьютерные лингвисты пользуются спросом среди крупных ИТ-компаний, связанных с обработкой больших объемов текстовых и речевых данных. В настоящий момент на рынке профессионального образования есть единицы предложений по обучению этой специальности, тогда как сама профессия становится все более востребованной”, — отмечает руководитель Лингвистического Центра ИПО СамГМУ Галина Александрова.

Компьютерные лингвисты могут работать везде, где требуется применение современных технологий к лингвистическим данным: в финансах, торговле, науке, медиа, образовании и здравоохранении. «Наши выпускники смогут в дальнейшем работать в компаниях, занимающихся созданием программных продуктов для распознавания речи. Это в первую очередь ИТ-гиганты – Яндекс, Сбер, а также разработчики отечественного программного обеспечения», — добавляет Галина Александрова.

Люди этой профессии разрабатывают алгоритмы и методы машинного перевода, программируют системы извлечения и поиска информации из большого объема текстов. Это соответствует современному подходу к освоению новых знаний и проведению научных исследований. Цифровые лингвисты работают с генераторами текстов, помогая компаниям составлять шаблоны разных текстов: деловых писем, отчетов, информационных рекламных текстов, финансовых и юридических документов. Также они разрабатывает вопросно-ответные системы, системы распознавания речи и других продуктов (чат-боты, голосовые помощники), участвует в разработке образовательных и игровых программных продуктов, и многое другое.

Одно из главных преимуществ новой специальности — высокий доход. В среднем по рынку труд компьютерных лингвистов оплачивается в размере от 150 000 рублей. При этом постоянно расширяются возможности для заработка, поскольку эта специальность относится к числу профессий будущего и способствует научным открытиям и эффективности обмена информацией.

Программа СамГМУ обеспечивает освоение методов и технологий лингвистики для создания инновационного программного обеспечения, получение и применение навыков разработки чат-ботов, систем машинного перевода, инструментов для анализа текста, генерирования новых текстов и поиска необходимой информации.

Партнером СамГМУ в реализации программы стала компания «Открытый код», предоставившая часть учебных материалов и базу практики. Программа предусматривает гибкость графика обучения, позволяющую совмещать учебу с работой. Энергоемкость программы – 256 часов, продолжительность – до 6 месяцев.

По окончании обучения выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения профессиональной деятельности. Программа подходит для людей с высшим и неоконченным высшим образованием.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ