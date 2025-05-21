В Самарскую поликлинику №3 поставлены 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру

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В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлены 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру. Новое оборудование применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний путем непрерывной регистрации показателей активности сердца в течение 24 часов.



Холтеровское мониторирование позволяет выявлять скрытые патологии: нарушения ритма сердца, блокады, мерцательную аритмию и др. Исследование играет ключевую роль в ранней диагностике и профилактике, обеспечивая своевременное выявление и лечение патологических состояний.



«Аппарат закрепляется на теле пациента с помощью электродов. Полученные данные позволяют специалистам разрабатывать индивидуализированные терапевтические стратегии, включая медикаментозное лечение и углублённые обследования», - отметил главный врач поликлиники Александр Максимов.



Специалисты выдают направление на проведение холтеровского мониторирования при наличии у пациента клинических признаков: одышки, учащенного или нерегулярного сердцебиения.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО