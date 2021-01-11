В Самарскую область поступило еще 4500 доз вакцины "Спутник V"

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На государственный региональный склад поступила очередная партия вакцины "Гам Ковид Вак" ("Спутник V") для профилактики коронавирусной инфекции – 4500 доз.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. В ближайшее время вакцину доставят в медицинские организации региона.



В ведомстве уточнили, что всего губерния получила более 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз препарата "ЭпиВакКорона".



Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививки делают медработникам, учителям и сотрудникам соцслужб. За первые десять дней января вакцинацию прошли 3700 человек. В ближайшее время начнут прививать людей старше 60 лет.



По вопросам проведения вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС передает sova.info.



фото: министерство здравоохранения Самарской области / sova.info