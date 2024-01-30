В самарском Перинатальном центре прошла торжественная выписка сразу двух двойняшек

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В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошла торжественная выписка сразу двух двойняшек.

Всего в 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 209 мальчиков и 197 девочек, из них 11 двоен.

В семье Пироговых родились две дочки — Арина и Ульяна. Их вместе с папой и родными встретила старшая сестра Полина.

«Когда мы узнали, что у нас будет не одна, а сразу две дочки, мы с мужем внимательно изучили генеалогическое древо, но «двойняшек» не нашли в истории семьи», — рассказала мама Валерия.

Малышки родились 10 января – здоровыми и доношенными — весом 2350 и 2 570 граммов.

Как рассказала счастливая мама, узнав о беременности, она сразу записалась на прием к врачу в женскую консультацию и тщательно следовала всем рекомендациям врачей. Беременность прошла без осложнений благодаря ответственному отношению будущей мамы к своему здоровью и регулярным визитам к врачу. «Я очень благодарна за грамотное и внимательное отношение и помощь врачам женской консультации и Перинатального центра», — отметила Валерия.

Во второй семье на свет появились первенцы — Алина и Владислав. Малыши родились доношенными, но с небольшим весом – 1830 и 2000 граммов.

Мама Татьяна Полякова рассказала, что у нее по маминой и папиной линии были двойняшки, а также двойню воспитывает ее двоюродная сестра.

Каждый из первенцев получил подарок «Наше Сокровище». Такой набор по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года получают семьи, в которых рождаются первые дети. В нем — все самое необходимое на первое время для малыша. За это время выдано уже свыше 37 500 таких наборов.

В Самарской области поддержке семей уделяется большое внимание. К примеру, в рамках нацпроекта «Демография» семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей. Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей. Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.

Фото: pxhere.com