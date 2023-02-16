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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет

16 февраля 2023 13:45
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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет.

В мероприятии приняли участие руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева, администрация и сотрудники диспансера.

Специалисты обсудили результаты работы областного онкологического диспансера в 2022 году. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по онкологии, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов представил анализ работы всех служб учреждения. Особое внимание главный онколог региона уделил вопросам реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», взаимодействия с центрами амбулаторной онкологической помощи. Напомним, сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этих центрах при поликлиниках жители проходят уточняющую диагностику при подозрении на рак.

«Несмотря на сложности, мы достигли всех поставленных целей в 2022 году. Наша служба постоянно развивается. Неслучайно в этом году Самарская область выбрана местом проведения XII Съезда онкологов России – столь значимого мероприятия для онкологической службы страны. Во время съезда будет проводиться и отчетно-выборное собрание членов Ассоциации онкологов России», - отметил Андрей Орлов

Галина Черногаева поблагодарила коллектив за работу, подчеркнула важную роль онкодиспансера в достижении значимых показателей нацпроекта.

«Важнейший показатель работы специализированной службы и первичного звена здравоохранения – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. За этим показателем – возможность сохранения здоровья и жизни нашим пациентам. И здесь специалисты диспансера должны оказывать всю необходимую методологическую поддержку медицинским работникам поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Необходимо обеспечить эффективное сопровождение пациента: от постановки диагноза, оказания ему специализированной помощи до реабилитации и дальнейшего диспансерного наблюдения. При грамотном взаимодействии первичного звена и онкологического диспансера – уникальной по всем возможностям медицинской организации – мы сможем выполнить все поставленные задачи», - отметила Галина Юрьевна.

Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В целях реализации нацпроекта в регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений.

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