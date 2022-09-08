В Самарском медико-техническом лицее состоялась торжественная встреча, посвященная 30-летию учреждения

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В Самарском медико-техническом лицее состоялась торжественная встреча, посвященная 30-летию образовательного учреждения. В мероприятии принял участие заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.



Денис Сергеевич поздравил коллектив лицея, учащихся и родителей с юбилейной датой, поблагодарил педагогов за плодотворный труд и отметил важную роль лицея в укреплении системы здравоохранения региона.



«На протяжении многих лет Самарский медико-технический лицей выпускает успешных абитуриентов. Многие из них становятся абитуриентами Самарского государственного медицинского университета и впоследствии вносят вклад в развитие областного здравоохранения, — подчеркнул Денис Сергеевич. — Благодаря слаженной работе педагогического коллектива выпускники лицея остаются конкурентоспособными в постоянно меняющемся мире. Искренне надеемся, работа в этом направлении продолжится. Коллективу лицея желаю совершенствования, успехов и новых достижений!».



В 2021 году на базе Самарского медико-технического лицея открылась первая в Самарской области опорная школа Самарского государственного медицинского университета. В рамках проекта в учреждении созданы условия для ранней профориентации обучающихся и подготовки к поступлению в медицинский университет.

Фото: минздрав СО