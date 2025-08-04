В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению продолжительности жизни

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В министерстве здравоохранения Самарской области прошла коллегия, посвященная вопросам межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам.



С 2025 года по решению Президента страны Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.



"Мероприятия нацпроекта направлены,в том числе на сбережение здоровья граждан старше трудоспособного возраста, совершенствование диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и активное долголетие, - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - Сегодня доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения региона составляет около 26%. Для оказания специализированной медицинской помощи этой категории населения создана гериатрическая служба. Более 14 000 пациентов обратились за медицинской помощью к врачу-гериатру за текущий год".



В рамках реализации нацпроекта для оказания специализированной медицинской помощи старшему поколению в Самарской области также:

проводятся профилактические осмотры и диспансеризация

организованы выездные профилактические мероприятия во всех муниципальных районах и малых городах Самарской области

организована «Школа памяти» на базе Самарской областной клинической психиатрической больницы в Самаре, а также на базе Чапаевского и Новокуйбышевского филиалов.



Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что оказание гериатрической медицинской помощи требует серьезного внимания и развития.



"Забота о старшем поколении - это не только поддержание здоровья, оказание необходимой медицинской помощи, но и сохранение качества жизни на высоком уровне. Поэтому мы работаем с социальной службой и вместе разрабатываем новые формы взаимодействия. Планируем обеспечить межведомственное взаимодействие при оказании специализированной медицинской помощи по профилю "гериатрия" между медицинскими организациями и учреждениями социального обслуживания граждан пожилого и старческого возраста. К примеру, с 1 августа на базе Отрадненской городской больницы организовано оказание пациентам социально-бытовой помощи и системы долговременного ухода", - отметил руководитель ведомства.



Напомним, профилактике и диагностике хронических неинфекционных заболеваний способствует проведение диспансеризации. У жителей в возрасте 65 лет и старше она направлена на выявление симптомов хронической сердечной недостаточности, остеопороза, нарушений слуха и зрения, а также риска падений.

Фото: минздрав СО