В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями

99

В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и повышения рождаемости. В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.



Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:



«Лечение пар с бесплодием проводится за счет средств обязательного медицинского страхования.

С начала года в Самарской области родились 502 ребенка после проведенных программ вспомогательных репродуктивных технологий.



Частота наступления беременности составляет более 40%. Это выше общероссийских и общемировых показателей.

Высокие результаты стали возможны благодаря:



профессионализму врачей — акушеров-гинекологов-репродуктологов и эмбриологов,

оснащению современным оборудованием всех клиник Самарской области, участвующих в лечении бесплодия за счет средств ОМС,

персонализированному подходу к преодолению бесплодия,

100-процентной полноценной предгравидарной подготовки к беременности,

тесному взаимодействию врачей-репродуктологов с врачами женских консультаций, узкими специалистами, квалифицированной работе акушеров родильных отделений.



Около 70% объема программ ВРТ выполняет Медицинский центр "Династия". Центр оказывает консультативную и лечебную помощь парам, столкнувшимся с проблемой невозможности самостоятельной беременности.

Всем, кто планирует стать родителями, напоминаем: профилактика лучше лечения.



В целях профилактики бесплодия:

Проводятся профосмотры и диспансеризация.

Вступающим в брак в ЗАГСе выдается Сертификат Молодоженов, при предъявлении которого в течение 6 месяцев пара может бесплатно обследоваться в поликлинике по месту прикрепления и определить возможность стать родителями.



Главное — не затягивать и максимум через год планирования беременности — при условии возраста женщины до 35 лет, либо через 6 месяцев, если женщине 35 лет и более, — обратиться за помощью».

Фото: минздрав СО