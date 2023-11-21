В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями

В Самарской области уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и повышения рождаемости. В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:
«Лечение пар с бесплодием проводится за счет средств обязательного медицинского страхования.
С начала года в Самарской области родились 502 ребенка после проведенных программ вспомогательных репродуктивных технологий.
Частота наступления беременности составляет более 40%. Это выше общероссийских и общемировых показателей.
Высокие результаты стали возможны благодаря:
профессионализму врачей — акушеров-гинекологов-репродуктологов и эмбриологов,
оснащению современным оборудованием всех клиник Самарской области, участвующих в лечении бесплодия за счет средств ОМС,
персонализированному подходу к преодолению бесплодия,
100-процентной полноценной предгравидарной подготовки к беременности,
тесному взаимодействию врачей-репродуктологов с врачами женских консультаций, узкими специалистами, квалифицированной работе акушеров родильных отделений.
Около 70% объема программ ВРТ выполняет Медицинский центр "Династия". Центр оказывает консультативную и лечебную помощь парам, столкнувшимся с проблемой невозможности самостоятельной беременности.
Всем, кто планирует стать родителями, напоминаем: профилактика лучше лечения.
В целях профилактики бесплодия:
Проводятся профосмотры и диспансеризация.
Вступающим в брак в ЗАГСе выдается Сертификат Молодоженов, при предъявлении которого в течение 6 месяцев пара может бесплатно обследоваться в поликлинике по месту прикрепления и определить возможность стать родителями.
Главное — не затягивать и максимум через год планирования беременности — при условии возраста женщины до 35 лет, либо через 6 месяцев, если женщине 35 лет и более, — обратиться за помощью».
Фото: минздрав СО