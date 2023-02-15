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В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64,2%. Об этом свидетельствует информация, полученная в управлении Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили в ведомстве, за 6-ю неделю года в губернии заболели 156 человек, показатель на 10 тысяч населения – 0,5. На предыдущей, пятой неделе было зарегистрировано 95 случаев гриппа, показатель на 10 т.н. – 0,3. Больше всего заболеваемость выросла в возрастной группе 15 лет и старше на 108,6%, в возрастной группе 3-6 лет заболеваемость гриппом не регистрировалась, а в группе 7-14 заболеваемость прежняя.

Также за 6 неделю фиксируется рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,3%, специалисты зарегистрировали 20580 случаев ОРВИ (показатель на 10 т.н. – 65,7),а это превышает эпидпорог на 54,6%.

Согласно результатам лабораторного мониторинга, на данный момент в регионе отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов.

Напомним, в январе 2023 года управление Роспотребнадзора по Самарской области напомнило о том, что наиболее эффективным средством профилактики COVID-19, ОРВИ и гриппа является вакцинация, пишет ГТРК Самара.