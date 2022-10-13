В Самарской области за минувшие сутки выявлены 562 новых случая COVID-19

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В Самарской области 13 октября выявлены 562 новых случая COVID-19:

- 206 в г. Самаре

- 115 в г. Тольятти

- 46 в г.Новокуйбышевск

- 28 в г. Сызрань

- 18 в г. Чапаевск

- 13 в г. Жигулевск

- 12 в Безенчукском районе

- 11 в г. Похвистнево

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Волжском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в Богатовском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

Фото: ru.freepik.com