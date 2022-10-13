В Самарской области за минувшие сутки выявлены 562 новых случая COVID-19

В Самарской области 13 октября выявлены 562 новых случая COVID-19:
- 206 в г. Самаре
- 115 в г. Тольятти
- 46 в г.Новокуйбышевск
- 28 в г. Сызрань
- 18 в г. Чапаевск
- 13 в г. Жигулевск
- 12 в Безенчукском районе
- 11 в г. Похвистнево
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Волжском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в Богатовском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
Фото: ru.freepik.com