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В 2021 году в регионе от гепатита С вылечили всех детей старше 12 лет.
В Самарской области стремятся вылечить всех пациентов с гепатитом С
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В Самарской области стремятся вылечить всех пациентов с гепатитом С

26 апреля 2022 18:32
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В 2021 году в регионе от гепатита С вылечили всех детей старше 12 лет.

Около 100 млн рублей будет направлено в этом году на лечение хронического гепатита С в Самарской области, что позволит вылечить не менее 400 пациентов.  В регионе уже достигнута одна из важнейших вех на пути к элиминации этого социально-значимого заболевания – излечение всех состоящих на учете подростков старше 12 лет.

Для достижения полной элиминации к 2030 году необходимо лечить 1000 пациентов в год. Об этом заявили специалисты на пресс-конференции, которая прошла в СамГМУ в рамках Всероссийской юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.И. Рощупкина «Актуальные вопросы инфектологии». 

По словам Ильи Ивановича Сиротко, руководителя управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области, из регионального бюджета в 2022 году на медицинскую помощь пациентам с хроническим гепатитом С выделено 68 млн рублей. Кроме того, лечение осуществляется за счет средств регионального Фонда ОМС, а также федеральных средств на базе ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» для пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и вирусом гепатита С (ВГС) и в Клиниках СамГМУ за счет федерального ОМС для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Таким образом, в 2022 году лечение получат не менее 400 пациентов, и охват терапией гепатита С в регионе увеличится более чем в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. 

По словам Ильи Ивановича Сиротко, запрос на выделение и увеличение бюджета на терапию хронического гепатита С в 2023-2024 годах уже направлен в Правительство региона. 

Гепатит С является довольно опасным и при этом скрытным заболеванием, подчеркнули специалисты. По словам, Елены Алексеевны Стребковой, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням, доцента кафедры инфекционных болезней СамГМУ, к.м.н., гепатит С долгое время может не иметь специфических симптомов. В этом случае узнать о наличии инфекции в организме можно только с помощью анализа крови на антитела к гепатиту С, который можно пройти по направлению участкового специалиста или в частной лаборатории. При этом проведение анализа на гепатит С рекомендовано всем пациентам с различными хроническими заболеваниями.

Дело в том, что помимо негативного влияния на функцию печени хронический гепатит С может быть пусковым фактором для других грозных заболеваний, вносящих основной вклад в структуру смертности, включая сердечно-сосудистые, эндокринные (в том числе, сахарный диабет) и некоторые онкологические, подчеркнул Константин Валерьевич Жданов, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербург, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. Именно из-за скрытности и грозных последствий гепатит С называют «ласковым убийцей». 

Долгое время лечение хронического гепатита С было достаточно сложным. Однако разработка и внедрение в практику безинтерфероновых препаратов прямого противовирусного действия позволило избавляться от вируса более чем в 95% случаев, рассказала Елена Алексеевна Стребкова. Поэтому в 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Стратегию элиминации вирусных гепатитов, которую приняли все страны-члены ВОЗ. Помимо прочего она предусматривает элиминацию, то есть излечение большинства пациентов с хроническим гепатитом С, к 2030 году. 

Для достижения этой цели, по словам Елены Алексеевны Стребковой, в Самарской области надо ежегодно лечить не менее 1000 пациентов. В настоящее время на учете состоит 5662 пациента, нуждающихся в терапии.  Поэтому, по словам выступающих, в регионе постоянно ведется постоянная работа над увеличением объемов финансирования по всем каналам. 

Впрочем, в Самарской области уже достигли микроэлиминации, то есть излечения всех пациентов определённой группы.  В 2021 году в регионе от гепатита С вылечили всех детей старше 12 лет, рассказала Оксана Эдуардовна Чернова, главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Самарской области, к.м.н.. 29 подростков с ко-инфекцией ВИЧ и ВГС, а также 36 детей с моно-инфекцией гепатита С прошли 8-недельный курс терапии и достигли излечения в 100% случаев. 

Это огромный вклад в здоровое будущее нашего поколения, рождение здоровых детей. Кроме того, это помогает не только сохранить здоровье и предотвратить тяжелые осложнения уже в молодом возрасте, но и кардинально изменить жизнь юных пациентов и их семей, отметили Оксана Эдуардовна Чернова и Константин Валерьевич Жданов. В прошлом году специалисты Самарского центра СПИД приняли участие в федеральном проекте «Чистые страницы», в котором рассказывается, какое влияние оказывает гепатит С на жизнь юных пациентов и их близких. Познакомиться с историями пациентов можно на портале «Такие дела» по ссылке https://hepc.takiedela.ru/     

А в этом году, по словам Елены Алексеевны Стребковой, в России также зарегистрирован препарат для лечения детей старше 3 лет.

Достижение всех этих амбициозных целей и результатов возможно при тесном сотрудничестве научного сообщества и практического здравоохранения, отметил Дмитрий Юрьевич Константинов, заведующий Кафедрой инфекционных болезней СамГМУ, д.м.н, профессор, руководитель областного гепатологического центра, председатель Самарского областного научного общества инфекционистов, д.м.н.

Кафедра инфекционных болезней является научно-методическим и учебным центром, где изучаются патогенетические аспекты вируса гепатита С, способы диагностики. Именно в Клинике СамГМУ профессор Виталий Иванович Рощупкин, 100-летию со дня рождения которого посвящена научно-практическая конференция, впервые начал лечить больных с хроническим гепатитом С препаратами интерферона. Кроме того, благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон об обязательном медицинском страховании в 2020 году, федеральные учреждения, к числу которых относятся Клиники СамГМУ, могут осуществлять специализированную помощь пациентам с хроническим гепатитом С с сопутствующими заболеваниями, которым требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году, по словам Дмитрия Юрьевича Константинова, несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, за счет средств федерального ОМС удалось взять на лечение 18 пациентов, что планируется продолжить в 2022 году. Пациенты могут взять направление по месту жительства, пройти врачебную комиссию и получить направление в Клиники СамГМУ. 

 

Фото:    pixabay 

 

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