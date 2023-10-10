В Самарской области совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи

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В Самарской области организована работа по открытию дополнительных кабинетов медико-психологического консультирования и медико-психологической помощи, а также развитию психотерапевтической службы.

«В 20 муниципальных образованиях региона развернуты кабинеты медико-психологического консультирования: 29 — в первичном звене здравоохранения, 2 — в Государственном фонде «Защитники Отечества», 11 – в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия». В ближайшие 2 года откроем еще 8 кабинетов. В этих подразделениях работают медицинские психологи. Психологическое консультирование могут пройти члены семей участников СВО, пациенты с хроническими заболеваниями, а также жители, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям», — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Разработана дорожная карта по привлечению кадров в новые подразделения, увеличено количество бюджетных и целевых квот на ординатуру по соответствующим специальностям. Активно используются федеральные и региональные программы социальной поддержки медработников, благодаря которым за последние 4 года привлечены 17 специалистов.

«Первичную специализированную помощь и психосоциальную реабилитацию пациенты проходят в учреждениях психиатрической службы. Медико-психологическая помощь организована в 25 кабинетах, где прием ведут врачи-психиатры и врачи-психотерапевты. Дополнительно планируется отрытие 5 кабинетов в крупных муниципалитетах», — отметил руководитель ведомства, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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