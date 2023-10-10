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В Самарской области совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи
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В Самарской области совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи

10 октября 2023 17:52
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Внедрение нового порядка, открытие специализированных кабинетов и подготовка кадров.

В Самарской области организована работа по открытию дополнительных  кабинетов медико-психологического консультирования и  медико-психологической помощи, а также  развитию психотерапевтической службы.

«В  20 муниципальных образованиях региона   развернуты кабинеты  медико-психологического консультирования: 29 —   в первичном звене здравоохранения, 2  — в Государственном фонде «Защитники Отечества», 11 – в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия».  В ближайшие  2 года откроем еще 8 кабинетов. В этих подразделениях работают  медицинские психологи.  Психологическое консультирование могут пройти члены семей участников СВО, пациенты с хроническими заболеваниями,  а также жители, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям»,  — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Разработана дорожная  карта по привлечению кадров  в новые подразделения,  увеличено  количество бюджетных и целевых квот на ординатуру по соответствующим специальностям.  Активно используются федеральные и региональные программы социальной поддержки медработников, благодаря которым за последние 4 года  привлечены 17 специалистов.

«Первичную специализированную  помощь и  психосоциальную  реабилитацию пациенты проходят в   учреждениях  психиатрической службы. Медико-психологическая помощь организована в 25 кабинетах, где  прием ведут  врачи-психиатры и врачи-психотерапевты. Дополнительно планируется отрытие  5 кабинетов в крупных муниципалитетах», — отметил руководитель ведомства, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:  freepik.com

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Здравоохранение
Внедрение нового порядка, открытие специализированных кабинетов и подготовка кадров.
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В Самарской области совершенствуется оказание психолого-психотерапевтической помощи
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