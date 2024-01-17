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В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ

17 января 2024 12:36
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В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
 

Эпидпорог за прошлую неделю был превышен на 148,4 %. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет Сова.

Повышение показателя зафиксировали у детей от семи до 14 лет – на 32,7 %, у ребят старше 15 лет – на 295,2 %. При этом заболеваемость ниже эпидемического порога заметна у малышей от нуля до двух лет – на 14,1 %, от трех до шести лет – на 0,9 %.

По сравнению с первой неделей нынешнего года заболеваемость ОРВИ в нашей губернии выросла на 29,6 %.

Отдельно специалисты Роспотребнадзора отметили распространение гриппа А (H3N2), а также парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов, бокавирусов и COVID-19.

Защищает от них прививка. К 15 января ее уже сделали 1,6 млн человек, или 51,2 % от общей численности населения Самарской области.

В региональном ведомстве напомнили:

- При первых симптомах заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Важно помнить, что раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений.

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