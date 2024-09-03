В Самарской области растет число заболевших коронавирусом

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В Самарской области снова обостряется ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.

— За последнюю неделю (26 августа — 2 сентября) в губернии показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,5 на 100 тысяч населения. Это на 78,5% выше, чем за период с 19 по 26 августа. Только за последние сутки в Самарской области зарегистрировали 117 случаев заболевания, — сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние несколько недель в регионе выявляют все больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако пока об эпидемии представители ведомства не говорят.

По данным портала «Объясняем.РФ», за последнюю неделю в Самарской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали 32 пациента. Всего же эту инфекцию выявили у 1430 человек.

Между тем специалисты говорят о новом штамме. Он получил название FliRT, пишет 63.ру.