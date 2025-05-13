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В их профессиональный праздник - в Международный день медицинской сестры - в Самарском медколледже прошло торжественное мероприятие.
В Самарской области работает порядка 25 тысяч медицинских сестёр и медбратьев
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В Самарской области работает порядка 25 тысяч медицинских сестёр и медбратьев

13 мая 2025 15:57
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В их профессиональный праздник - в Международный день медицинской сестры - в Самарском медколледже прошло торжественное мероприятие.

В их профессиональный праздник - в Международный день медицинской сестры - в Самарском медколледже прошло торжественное мероприятие.

В нем приняли участие Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп, директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина, представители медорганизаций, коллектив сотрудников образовательной организации и студенты.

С 1967 года медицинский колледж носит имя Нины Ляпиной - одной из выпускниц колледжа. Практически сразу после окончания учёбы в медучилище, в июне 1941 года, Нина Ляпина добровольцем ушла на фронт, была фельдшером в партизанском отряде легендарного Семёна Ковпака. Погибла в 1942 году в ожесточённом бою за село Голубовка.

В память о ее героизме и других выпускниках колледжа во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также в знак уважения к заслугам многих поколений медицинских сестер гости и студенты возложили цветы к скульптурной композиции «Призвание» на территории колледжа.

Геннадий Котельников поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер и рассказал, что по инициативе медицинской общественности сейчас прорабатывается вопрос о размещении мемориальной доски на фасаде здания школы №70 в Самаре, где училась Нина Ляпина.

Андрей Орлов отметил, что сегодня уделяется большое внимание развитию медицинской отрасли, существенно меняются условия труда среднего медицинского персонала и открываются новые возможности для их профессионального роста. При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева приобретается жильё, предусматриваются дополнительные социальные выплаты.

Ежегодно колледж принимает свыше тысячи студентов по 6 направлениям подготовки: медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, фармацевты, лабораторные и зубные техники.

Всего в учреждении получают образование более 4 тысяч человек, из которых 64 % обучаются сестринскому делу. Всего же в регионе работают порядка 25 тысяч медицинских сестер.

Медицинская сестра, а все больше и чаще появляются и медицинские братья – это партнеры врача. Активное развитие медицины, требуют высоких компетенций как от врачебного, так и от среднего медицинского персонала. Именно благодаря медицинским сестрам мы можем активнее внедрять те технологии, которые применяем», - отметил министр.

За профессиональное мастерство и вклад в развитие регионального здравоохранения руководитель ведомства вручил работникам отрасли Почетные грамоты министерства здравоохранения Самарской области, а Геннадий Котельников - Почетные грамоты и Благодарственные письма Самарской Губернской Думы за многолетний, добросовестный труд и профессиональное мастерство работникам колледжа и медицинских организаций.

В завершении мероприятия Андрей Орлов поздравил коллег с профессиональным праздником:

«Поздравляю весь преподавательский состав, профессионалов своего дела, которые отдают частичку своего сердца обучающимся. Желаю крепкого здоровья и дальнейшего плодотворного развития колледжу. А студентам и выпускникам — светлой дороги, ведь за вами большое будущее. Ваш горящий взгляд позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне системы здравоохранения».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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