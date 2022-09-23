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В Самарской области продолжается Первая российско-белорусская научно-практическая конференция «Пациент-ориентированное здравоохранение и специалист-ориентированная медицина XXI века».



Напомним, в июне этого года делегация региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым посетила Республику Беларусь в целях укрепления и расширения сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах с регионами Союзного государства. Научно-практическая конференция станет следующим важным шагом для определения перспектив дальнейшего взаимодействия.



Сопредседатели конференции — министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь Маргарита Досина, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, ректор Медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко. В мероприятии участвуют ведущие специалисты в области здравоохранения Республики, эксперты федеральных медицинских исследовательских центров Минздрава России, специалисты здравоохранения Самарской области.



Торжественное открытие мероприятия состоялось 22 сентября в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян зачитал приветствие участникам от Губернатора Дмитрия Азарова, отметив значимость поддержки Правительства региона для активного развития системы здравоохранения.



«Только за последние два с половиной года на модернизацию системы здравоохранения помимо всех федеральных проектов на региональном уровне было направлено свыше 10 миллиардов рублей, — сообщил руководитель ведомства. — Улучшаются условия оказания медицинской помощи, медучреждения оснащаются современным оборудованием, выделяются средства для предоставления мер социальной поддержки медицинскому персоналу. Эти ключевые аспекты организации здравоохранения — пациенто-ориентированность и специалисто-ориентированность — отражены в названии сегодняшней конференции. Самарская область всегда была в числе передовых регионов в вопросах продвижения новейших технологий и пациенто-ориентированного подхода к оказанию медицинской помощи. Уверен, первая российско-белорусская междисциплинарная конференция станет импульсом развития отрасли как в нашем регионе, так и в Республике Беларусь».



Начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь Маргарита Досина подчеркнула, команда из Беларуси на конференции представлена достаточно широко — это практикующие врачи, представители крупнейших исследовательских и образовательных центров. Поэтому в выступлениях нашли широкое отражение как научные, так и практические аспекты здравоохранения и, конечно, вопросы профессиональной подготовки медицинских кадров.



«Россия является нашим ключевым партнером по обмену опытом, технологиями, поэтому эта конференция очень важна, — отметила Маргарита Олеговна. — Плодотворное сотрудничество между Республикой Беларусь и Россией позволяет развивать важнейшие для сохранения здоровья наших граждан направления. Мы обсудим широкий спектр вопросов, и, надеюсь, нам удастся найти точки соприкосновения, которые будут интересны обеим сторонам, а все выработанные проекты и решения обязательно будут реализованы».



Как подчеркнул ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов, Самарская область входит в число лидеров среди регионов России по внедрению новейших технологий в медицине. Конференция позволит определить перспективы сотрудничества государств в этом направлении.



«Важно, что у нас есть точки соприкосновения и налажено сотрудничество с братским белорусским народом. У нас есть совместные проекты, уверен, их число будет увеличиваться. СамГМУ уже не первый год сотрудничает с ведущими медицинскими вузами и научными центрами республики Беларусь. Подписан договор с Белорусским и Витебским государственными медицинскими университетами по развитию академической мобильности и взаимного обмена студентами.



Наш вуз всегда рад делиться с коллегами своим опытом в инновационных разработках и решениях, которые сегодня применяются в девяти странах. В том числе в Беларуси. Мы видим, что нашим партнерам интересна эта тема, и готовы совместно развивать новые направления сотрудничества», — прокомментировал Александр Владимирович.



Характеризуя актуальные перспективы развития системы здравоохранения, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина отметила: «Мы переходим от традиционной системы к новой, которая основана на комплексном ведении больного от профилактики заболеваний до медицинской реабилитации. Мы заботимся не только о физическом здоровье, но и о психологическом состоянии пациента. Несомненно, пациент-ориентированная система здравоохранения выходит на новый уровень коммуникации между врачом и пациентом».



Работа секционных заседаний конференции посвящена тем направлениям, которые вносят ключевой вклад в сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Это высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии и ангионеврологии, борьба с онкологическими заболеваниями, вопросы охраны здоровья матери и ребенка, а также современные аспекты профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием.



Сегодня работают две секции — в Самаре и Тольятти. В рамках заседания в Тольяттинской городской клинической больнице №5 специалисты обсуждают вопросы оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Работает секция на площадке Самарского государственного медицинского университета, в центре внимания — высокие и инновационные технологии в медицине.



В рамках рабочей поездки в Самарскую область члены делегации из Республики Беларусь также знакомятся с работой крупнейших медицинских учреждений региона.

Фото: минздрав СО