В Самарской области появились новые решения по ограничениям из-за коронавируса

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Правительство Самарской области в пятницу, 15 января, опубликовало новое распоряжение по дальнейшим запретам для граждан. Затронуты две возрастные категории - старше 65-ти лет и моложе и 18-ти.

Как следует из документа, для лиц старше 65 лет продлевается режим самоизоляции, он будет действовать с 18 до 31 января 2021-го года. Другими словами, все ранее введённые ограничения продолжают действовать до конца этого месяца. Пожилым по-прежнему нельзя покидать места проживания без особой необходимости.

Среди разрешений остаются походы в поликлинику, аптеку, ближайшие магазины, до мусорного бака и уличные прогулки с собаками поблизости с домом. Такие правила для бабушек и дедушек действуют с 5 ноября. Власти идут на это, чтобы обезопасить их от риска заражения коронавирусом. Ведь, как известно, именно граждане 65+ более уязвимы перед коварной болезнью.

В этом же постановлении прописан пункт для детей и подростков. До конца января 2021-го года они по-прежнему не могут находиться в торговых объектах без сопровождения законных представителей. Следить за этим поручено охранным предприятиям, а в случае нарушений штрафы будут выписываться родителям, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, с 11 января все школьники вернулись за парты в классы, риск распространения коронавируса снизился и было решено перейти на очное обучение.