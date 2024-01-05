В Самарской области по-прежнему царит аномально холодная погода

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В Самарской области заметно похолодало. По прогнозу Приволжского УГМС с 5 по 9 января местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-15 градусов (с ночными температурами воздуха -27,-32℃). Объявлен оранжевый уровень опасности.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы не переохладиться и не получить обморожение в морозную погоду?

Одевайтесь по погоде. Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног. Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тёплые перчатки или варежки, чтобы не получить обморожения.

Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ. Они создают иллюзию тепла и приводят к переохлаждению.

Питайтесь полноценно. Еда – источник тепла, которое вырабатывается в ЖКТ в ходе пищеварительного процесса. Если вы замерзли, перекусите чем-то горячим.

Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

Не носите металлические украшения на морозе.

Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15–20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.

Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.

Первая помощь при обморожениях

Не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами.

как можно быстрее доставьте пострадавшего в теплое место;

аккуратно снимите с него обувь и одежду, чтобы не вызвать вторичное травмирование тканей;

наденьте на пострадавшего теплое и сухое белье;

укутайте в одеяло;

дайте теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»;

вызовите скорую медицинскую помощь.