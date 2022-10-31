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В Самарской области пересмотрели норматив работы неотложной помощи

31 октября 2022 11:19
146
В Самарской области пересмотрели норматив работы неотложной помощи

Приказ за подписью и. о. министра здравоохранения региона Сергея Вдовенко опубликовали на сайте ведомства.

— Неотложную помощь необходимо оказать в течение 2 часов после обращения больного или иного лица, — следует из опубликованного документа.

Особенность неотложных вызовов в том, что их могут обслуживать как врачи скорой, так и сотрудники поликлиник. Но во втором случае они принимают заявки только в рабочее время в будние дни. Ночью же такие обращения передают в скорую, пишет 63.ру.

Также эти бригады принимают и экстренные вызовы. И здесь норматив по времени гораздо жестче — не более 20 минут. И под эту категорию попадают обращения в том случае, если существует угроза жизни человека. Вот о каких ситуациях идет речь:

  • потеря сознания;
  • судороги;
  • ДТП;
  • отравления;
  • желудочно-кишечные кровотечения;
  • массивные кровотечения с угрозой для жизни;
  • инфаркты;
  • острые коронарные синдромы;
  • происшествия на улице.

Однако окончательное решение о том, в какую категорию попадает вызов, принимает диспетчер. Во время звонка он опрашивает пациента и собирает информацию о состоянии, жалобах и принимаемых лекарствах.

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