В Самарской области пересмотрели норматив работы неотложной помощи

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Приказ за подписью и. о. министра здравоохранения региона Сергея Вдовенко опубликовали на сайте ведомства.

— Неотложную помощь необходимо оказать в течение 2 часов после обращения больного или иного лица, — следует из опубликованного документа.

Особенность неотложных вызовов в том, что их могут обслуживать как врачи скорой, так и сотрудники поликлиник. Но во втором случае они принимают заявки только в рабочее время в будние дни. Ночью же такие обращения передают в скорую, пишет 63.ру.

Также эти бригады принимают и экстренные вызовы. И здесь норматив по времени гораздо жестче — не более 20 минут. И под эту категорию попадают обращения в том случае, если существует угроза жизни человека. Вот о каких ситуациях идет речь:

потеря сознания;

судороги;

ДТП;

отравления;

желудочно-кишечные кровотечения;

массивные кровотечения с угрозой для жизни;

инфаркты;

острые коронарные синдромы;

происшествия на улице.

Однако окончательное решение о том, в какую категорию попадает вызов, принимает диспетчер. Во время звонка он опрашивает пациента и собирает информацию о состоянии, жалобах и принимаемых лекарствах.