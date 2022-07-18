В Самарской области обсудили вопросы оказания паллиативной помощи детям

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Эксперты проекта Общероссийского Народного Фронта «Регион заботы» совместно с представителями фонда помощи хосписам «Вера» посетили медицинские и социальные учреждения Самарской области, в которых неизлечимо больным детям оказывается паллиативная помощь: больницы, детские дома-интернаты, пансионаты и дома ребенка.

По итогам визита в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина состоялась встреча экспертов с представителями министерств региона – исполняющим обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергеем Вдовенко, главным консультантом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Галиной Евсеевой, заведующей детским паллиативным отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, главным внештатным специалистом ведомства по паллиативной медицинской помощи детям Еленой Калининой.

Медицинский эксперт проекта «Регион заботы», заведующий отделением паллиативной медицинской помощи детям Морозовской детской городской больницы Антон Борисов отметил, что в Самарской области медицинское сопровождение пациентов с паллиативным статусом осуществляется на должном уровне, а также обратил внимание на необходимость проработки вопроса ведения медицинской документации, в том числе протоколов врачебной комиссии о нуждаемости в паллиативной медицинской помощи.

«Протокол – важный документ, который будет предоставляться в различные медицинские и немедицинские организации. Это, фигурально выражаясь, паспорт «паллиативного» пациента, который помогает оптимизировать работу медиков и оперативно предоставлять помощь ребенку», – отметил Антон Сергеевич.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил важность встреч с экспертами для дальнейшего развития системы оказания паллиативной помощи детям.

«Паллиативная медицинская помощь, в том числе помощь детям, – молодое направление, которое бурно развивается, и Самарская область – один из лидеров здесь, – подчеркнул Сергей Анатольевич. – В конце 2021 года на базе педиатрического корпуса Самарской областной больницы имени В.Д. Середавина открылось детское паллиативное отделение на 10 коек, оснащенное всем необходимым. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова обеспечиваем детей по всей области специальным энтеральным питанием. Мы хотим, чтобы помощь детям и их семьям была доступной и качественной. В этом нам помогают наши коллеги из Общероссийского народного фронта, проекта «Регион заботы». Очень хотелось бы, чтобы наши дети – дети всего региона – были окружены этой заботой».

Команда проекта «Региона заботы» отметила, представители министерств, медицинские и социальные работники Самарской области открыты к диалогу, готовы воспринимать рекомендации и перенимать опыт коллег.

«Всегда важен свежий взгляд, взгляд со стороны, и именно потому мы очень рады коллегам из «Региона заботы». Такие визиты помогают выйти из зоны комфорта, посмотреть на привычное другими глазами, задуматься. В течение этой недели, пока специалисты проекта были здесь и посещали учреждения, не прекращалась наша работа – мы уже прислушались к советам по обезболиванию, решили два конкретных случая, когда ребенку требовалась срочная госпитализация. Планируем продолжать сотрудничество с «Регионом заботы» и не останавливаться в своем развитии», – заверила Елена Калинина.

В регионе реализуется практика открытой детской реанимации, круглосуточный допуск родителей в которую есть в каждом учреждении, которое посетили эксперты. В областной клинической больнице имени В.Д. Середавина для комфортного пребывания детей с родителями оборудованы одноместные палаты. К слову, здесь же, в паллиативном отделении, есть стоматологический кабинет, где пациентам оказывается терапевтическое лечение зубов под общим наркозом – также редкая для регионов, но так необходимая повсеместно практика.

В социальных учреждениях Самарской области, где живут дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе дети, признанны

нуждающимися в паллиативной помощи, подопечные проводят свои дни максимально активно: гуляют, занимаются в игровых и сенсорной комнате, работают с логопедом, дефектологом, психологом, массажистом.

Также эксперты отметили, особого внимания и проработки требует ряд вопросов, связанных с обеспечением пациентов лекарствами и медицинскими изделиями, оказанием паллиативной помощи детям на дому. Они характерны для большинства регионов Российской Федерации на данном этапе формирования паллиативной службы. По итогу поездки специалисты проекта подготовят рекомендации по системному развитию паллиативной медицинской помощи детям в Самарской области. Эксперты будут оказывать региону методическую и консультативную поддержку.

Фото: минздрав СО