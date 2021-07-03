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В Самарской области начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей

3 июля 2021 15:24
149
Начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление».

В Самарской области начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» — горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребёнка.

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 00:00 до 18:00. Сайт проекта: www.vernap.ru

Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.

Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс» и Правительства Самарской области.

Сайт проекта – vernap.ru.

Инстаграм: @vernap.ru

Вконтакте: https://vk.com/vernap_ru

Теги: горячая линия медицинская помощь регион

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