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В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»

29 июня 2022 13:06
115
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»

 В режиме одного окна люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить бесплатную поддержку по вопросам, связанным с медицинской помощью, трудоустройством, образованием и уходом на дому.

После обращения на горячую линию специалисты изучат каждый конкретный случай, помогут найти и получить помощь от государства, благотворительных фондов и крупных компаний. Вся помощь оказывается бесплатно.

Обратиться за помощью социального координатора могут:

•    Люди с инвалидностью

•    Тяжелобольные дети и взрослые

•    Выпускники детских домов

•    Люди, ухаживающие за тяжелобольным человеком/человеком с инвалидностью

Получить помощь можно позвонив на бесплатную горячую линию «Верное направление»: 8 800 303 303 0. Время работы: с 06:00 до 18:00 по московскому времени.

Проект основан и реализуется Благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление» совместно с Агентством стратегических инициатив при поддержке Правительства Самарской области.

Сайт: www.vernap.ru

Вконтакте: vk.com/vernap_ru

Телефон горячей линии: 8 800 303 303 0

Теги: Акценты

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