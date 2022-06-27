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В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор». В режиме одного окна люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить бесплатную поддержку по вопросам, связанным с медицинской помощью, трудоустройством, образованием и уходом на дому.

После обращения на горячую линию специалисты изучат каждый конкретный случай, помогут найти и получить помощь от государства, благотворительных фондов и крупных компаний. Вся помощь оказывается бесплатно.

Обратиться за помощью социального координатора могут:

- Люди с инвалидностью

- Тяжелобольные дети и взрослые

- Выпускники детских домов

- Люди, ухаживающие за тяжелобольным человеком/человеком с инвалидностью

Получить помощь можно позвонив на бесплатную горячую линию «Верное направление»: 8 800 303 303 0. Время работы: с 06:00 до 18:00 по московскому времени.

Проект основан и реализуется Благотворительной службой поиска медицинской помощи «Верное направление» совместно с Агентством стратегических инициатив при поддержке Правительства Самарской области.