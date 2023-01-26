В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 48,4%

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При этом наблюдается снижение заболеваемости.

В четверг, 26 января, Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало данные о заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ за период с 16 по 22 января.

Так, за третью неделю 2023 года в Самарской области было зарегистрировано 107 случаев гриппа, что на 34% меньше, чем неделей ранее.

Случаев ОРВИ за отчетный период в регионе было зарегистрировано свыше 16,7 тыс. Эпидпорог превышен на 48,4%. При этом по ОРВИ в Самарской области тоже наблюдается снижение заболеваемости среди совокупного населения на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется только в возрастной группе 7 – 14 лет – на 24,1%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), аденовирусов и парагриппа, пишет СитиТраффик.