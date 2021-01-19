В Самарской области детские медучреждения за два года получили более 120 единиц медоборудования по нацпроекту

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппарат МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Конечно, огромную роль в этом играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Национальный проект, который инициировал Владимир Путин позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», —подчеркнул ранее глава региона.

В рамках нацпроекта новое оборудование получило детское отделение Шенталинской центральной районной больницы. Это УЗИ-аппарат, электрокардиограф, рефрактометр. Оно позволяет более точно и оперативно проводить диагностику заболеваний. Детский кардиолог Раиса Маховикова отмечает: «Новый аппарат ЭКГ, который мы получили в 2020 году, позволяет регулировать его работу так, чтобы получить более подробный анализ отдельных характеристик работы сердца. Все данные сохраняются в памяти аппарата, поэтому всегда можно посмотреть результаты в динамике».

В 2019 году в Шенталинском районе началась активная реализация проектов по улучшению оказания медицинских услуг детскому населения. Это позволило оптимизировать работу регистратуры, появилась возможность электронной записи к врачу через инфомат, были перераспределены потоки пациентов, что позволило разделить здоровых и «больных» детей, значительно уменьшилось время ожидания.

«Шенталинская центральная районная больница принимает участие в проекте «Бережливая поликлиника» с 2019 года, - рассказал главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов. - Благодаря этому проекту в здании детской поликлиники проведён капитальный ремонт, появилась возможность значительно повысить качество и доступность медицинской помощи маленьким пациентам. В 2020 году кабинеты «узких» специалистов, организованные в детской поликлинике, продолжали оснащаться диагностическим оборудованием. Был получен аппарат ЭКГ. В кабинете окулиста появился новый современный рефрактометр. Приём такими узкими специалистами, как хирург, невролог, осуществляется в определённое время, и маленьким пациентам не приходится перемещаться из здания в здание. Благодаря поддержке местных властей в детском отделении появился и свой отдельный стоматологический кабинет, оснащенный новый мебелью и медицинским оборудованием», передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников