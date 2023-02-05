В Самарской области число заразившихся коронавирусом 5 февраля выросло до 405 человек

В Самарской области 5 февраля выявлено 405 новых случаев COVID-19:
- 138 в г. Самара
- 130 в г. Тольятти
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Жигулевск
- 19 в г. Сызрань
- 7 в г. Кинель
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Борском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
Госпитализированы 26 человек.
Фото: ru.freepik.com