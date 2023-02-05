В Самарской области число заразившихся коронавирусом 5 февраля выросло до 405 человек

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В Самарской области 5 февраля выявлено 405 новых случаев COVID-19:

- 138 в г. Самара

- 130 в г. Тольятти

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Жигулевск

- 19 в г. Сызрань

- 7 в г. Кинель

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Борском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

Госпитализированы 26 человек.

Фото: ru.freepik.com