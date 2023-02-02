Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 2 февраля выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 105 в г. Самара
- 90 в г. Тольятти
- 23 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Жигулевск
- 13 в Волжском районе
- 9 в Похвистневском районе
- 9 в г. Сызрань
- 8 в г. Похвистнево
- 6 в Сызранском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Борском районе
31 человек госпитализирован.
Фото: ru.freepik.com