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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

2 февраля 2023 18:55
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В Самаре за сутки заболели 105 человек.

В Самарской области 2 февраля выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 105 в г. Самара
- 90 в г. Тольятти
- 23 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Жигулевск
- 13 в Волжском районе
- 9 в Похвистневском районе
- 9 в г. Сызрань
- 8 в г. Похвистнево
- 6 в Сызранском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Борском районе

31 человек госпитализирован.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус Самара

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