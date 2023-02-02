Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 2 февраля выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 105 в г. Самара

- 90 в г. Тольятти

- 23 в г. Новокуйбышевск

- 18 в г. Жигулевск

- 13 в Волжском районе

- 9 в Похвистневском районе

- 9 в г. Сызрань

- 8 в г. Похвистнево

- 6 в Сызранском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Кинель

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Борском районе

31 человек госпитализирован.

Фото: ru.freepik.com