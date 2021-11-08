21 протокол за неделю: соблюдение масочного режима в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.
Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»
Больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики.
Подразделения Кошкинской больницы оснащаются новым медоборудованием
У индивидуального предпринимателя были обнаружены 1 071 пара носков, маркированных товарными знаками CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, Tik Tok и др.
В Оренбурге самарские таможенники выявили контрафактные товары на 4 млн рублей
Благодаря принятому решению свое жилье сможет приобрести многодетная семья Никитиных из Клявлинского района.
По решению Дмитрия Азарова многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, получат новое жилье
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам
Следствием собрана достаточная доказательственная база.
В Красноглинском районе пойдет под суд мужчина, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа
Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции.
В регионе продолжается акция «В Новый год – без долгов!» для предпринимателей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.4
-0.09
EUR 82.54
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

21 протокол за неделю: соблюдение масочного режима в Самаре

8 ноября 2021 15:43
139
И хотя за минувшие две недели пассажиропоток в транспорте уменьшился – в настоящий момент предприятия-перевозчики вновь ожидают увеличения.

Согласно решению, принятому на заседании регионального оперштаба под руководством Губернатора Дмитрия Азарова, режим нерабочих дней в Самарской области не продлен. В настоящий момент предприятия-перевозчики вновь ожидают увеличения пассажиропотока. 

Со своей стороны, предприятия предпринимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты и рассказывают, какой алгоритм действий выбрать, если пассажиры отказываются надевать маски. 

Рециркуляторы воздуха появились во всех видах общественного транспорта, в том числе на станциях самарского метрополитена. До конца осени ими планируется укомплектовать наземный электротранспорт и автобусы, ежедневно задействованный в рейсах.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Коронавирус Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.
08 ноября 2021, 16:26
Эксперты обсудили актуальность новой электронной услуги, доступной самарцам
Самарцы могут получить сведения из архивного отдела администрации Самары с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг. Общество
59
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца.
08 ноября 2021, 14:22
Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца. Спорт
153
В Самарской области с 8 ноября спортивные объекты открываются для граждан от 18 лет
08 ноября 2021, 13:32
В Самарской области с 8 ноября спортивные объекты открываются для граждан от 18 лет
Граждане смогут попасть в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и спортивные залы с учетом принятых ограничительных мер. Образование
204
В центре внимания
На совещании в Правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
8 ноября 2021  17:45
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в условиях возможной гололедицы
30
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
290
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
248
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3787
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
323
Весь список