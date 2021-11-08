21 протокол за неделю: соблюдение масочного режима в Самаре

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Согласно решению, принятому на заседании регионального оперштаба под руководством Губернатора Дмитрия Азарова, режим нерабочих дней в Самарской области не продлен. В настоящий момент предприятия-перевозчики вновь ожидают увеличения пассажиропотока.

Со своей стороны, предприятия предпринимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты и рассказывают, какой алгоритм действий выбрать, если пассажиры отказываются надевать маски.

Рециркуляторы воздуха появились во всех видах общественного транспорта, в том числе на станциях самарского метрополитена. До конца осени ими планируется укомплектовать наземный электротранспорт и автобусы, ежедневно задействованный в рейсах.

Фото: администрация Самары