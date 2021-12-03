В Самаре продолжается контроль амбулаторных больных COVID-19

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Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования. Контактирующие с заболевшими граждане находятся в группе риска и также должны соблюдать самоизоляцию согласно постановлению Роспотребнадзора.



В Кировском районе работает 27 управляющих микрорайонами. Они осуществляют контроль за амбулаторными больными на закрепленной за ними территории. Аналогичная схема работы действует во всех внутригородских районах и приносит результаты. На сегодняшний день в Кировском районе порядке 230 амбулаторных больных. До начала нерабочих дней заболевших было больше.



При домовом обходе исключается личный контакт – взаимодействие с амбулаторными больными ведется только посредством домофона. Связь с заболевшими COVID-19 поддерживается, в том числе, посредством телефонной связи.

Фото: администрация Самары