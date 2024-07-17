Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся ремонт и модернизация теплотрасс. В этом году работы выполняются на 24 объектах.
В Самаре обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
В суде студент сообщил, что планировал учиться сам, но был слишком занят работой.
Студент самарского вуза, учившийся за взятки, теперь заплатит крупный штраф
Всего в 2024 году в Самарской области по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 122 общественных пространства.
В парках Самары благодаря нацпроекту продолжается обновление
Вячеслав Федорищев и Владимир Гутенев посетили одно из ведущих предприятий региона – «ОДК-Кузнецов».
Вячеслав Федорищев: «Бесперебойная работа отрасли ОПК – наш приоритет»
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований.
В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи
За лето в детских оздоровительных учреждениях Самарской области отдохнет более 500 ребят из новых регионов.За лето в детских оздоровительных учреждениях Самарской области отдохнет более 500 ребят из новых регионов.
Волонтеры «Единой России» проводили домой ребят из Снежного и встретили новую смену из ДНР
В дамских комнатах более 50 ТЦ столицы появились стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям.
"Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи": в Москве запустили акцию помощи женщинам и детям
На всей территории земель лесного фонда Самарской области.
По 23 июля продлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.47
EUR 96.26
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи

17 июля 2024 17:38
125
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований.

В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Они будут дооснащены современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета. Напомним, по поручению Врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

«В Самарской области, как и в целом в стране, в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализована практика по созданию центров амбулаторной онкологической помощи. Пациенты с подозрением на онкозаболевание и с утвержденным диагнозом проходят диагностику и лечение в 10 таких центрах, открытых на базе поликлиник и больниц. Таким образом приближена специализированная помощь к пациентам. По такому же пути идем, повышая доступность амбулаторной кардиологической помощи в регионе. В настоящее время проводим организационные мероприятия по созданию трех
центров на базе областного кардиодиспансера в Самаре и Сызрани, а также больницы 5 Тольятти. Подобный центр уже работает на базе Чапаевской больницы", - рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.

В новых центрах сконцентрирована диагностическая база. Учреждения оснащены в рамках мероприятий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение", в том числе высокотехнологичным оборудованием.

Дополнительно за счёт средств областного бюджета будут закуплены аппарат холтеровского мониторирования, велоэргометр, УЗИ аппарат экспертного класса и др.

Жители с заболеваниями сердца и сосудов,а также пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, по направлению врача из поликлиники будут проходить в данных центрах диагностику и получать необходимую амбулаторную специализированную помощь.

Всего в новых центрах будут получать помощь около 15 000 пациентов из группы высокого риска, в том числе им будет проводиться порядка 25 000 диагностических исследований в год.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели.
17 июля 2024, 16:45
Самарский врач-невролог напомнила симптомы инсульта
При инсульте снабжение клеток мозга кислородом и питательными веществами прекращается, что в течение нескольких минут приводит к их гибели. Общество
373
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
17 июля 2024, 15:35
Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здравоохранение
126
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
16 июля 2024, 21:30
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
Инсульт — внезапное нарушение мозгового кровообращения. Здравоохранение
399
Здравоохранение
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований.
17 июля 2024  17:38
В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи
125
Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
17 июля 2024  15:35
Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом
137
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
16 июля 2024  21:30
Специалист минздрава СО: как восстановить функции головного мозга после инсульта
402
Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
16 июля 2024  15:06
Почти 70 000 человек прошли диспансеризацию по месту работы
443
15 июля 2024  17:35
Самарский врач-нарколог рассказал об опасности употребления любой дозы алкоголя в жару
504
Прием пациентов в обновлённом офисе продолжают вести две медицинские сестры и врач общей практики по графику.
15 июля 2024  17:11
В селе Денискино обновили офис врача общей практики
514
Всего помощь получили около 140 пациентов.
15 июля 2024  15:09
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
686
Названы самые частые причины травм российских туристов
15 июля 2024  12:14
Названы самые частые причины травм российских туристов
472
Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.
13 июля 2024  17:11
Эксперт: "Соблюдение общей гигиены - важное условие для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы"
1762
С начала года специалисты подразделений оказали помощь почти 300 пациентам, пострадавшим в ДТП и обратившимся в пункты амбулаторно.
12 июля 2024  16:55
В губернии работают 4 трассовых медицинских пункта
840
Весь список
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
396
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
242
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
218
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
231
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024  13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
526
Весь список