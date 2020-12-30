В Самарской области большинство студентов-медиков получили выплаты за практику в больницах и поликлиниках региона

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В Самарской области большинство студентов медицинских колледжей и вузов, которые проходили практику в медучреждениях региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в ноябре и декабре этого года, получили выплаты. Студенты вузов - по 10 тысяч рублей в месяц, колледжей – по 7 тысяч.

Поручение поощрить студентов-практикантов ранее дал Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, студенты-медики выполняют большой объем работы, которая напрямую не связана с лечением больных, но позволяет высвободить более опытные кадры на борьбу с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что студентов, которые "действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять". Так, студенты высших учебных заведений за прохождение практики в поликлиниках и больницах в ноябре и декабре получили по 10 000 рублей за каждый месяц.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выплаты получают также студенты средних учебных заведений региона. Это учащиеся 4-х колледжей, которые проходили практику в медицинских учреждениях области в ноябре и декабре. Для них размер выплаты составляет 7 тысяч рублей в месяц. За ноябрь выплаты получат почти 1000 студентов. За декабрь – более 1 500.

Среди тех, кто проходил практику в медучреждениях региона, – учащиеся Самарского медуниверситета. Студентка пятого курса Алина Измайлова признается, всегда мечтала помогать людям. А потому с готовностью откликнулась на предложение пройти практику в первой городской поликлинике Самары. «Редко удается так близко пообщаться с пациентами, пока ты учишься в вузе. Обычно это происходит только уже когда начинаешь работать по профессии. Поначалу было страшновато, но если соблюдать все меры безопасности и защиты, то можно избежать заражения», - уверена девушка.

Медики подчеркивают, помощь студентов в эти дни оказалась как нельзя кстати. «Нам на помощь пришли студенты СамГМУ, которые помогали мобильным бригадам, принимали звонки от пациентов колл-центра, занимались обзвоном пациентов, находящихся на амбулаторном лечении», - отметил главный врач Самарской городской поликлиники №1 Василий Милованов.

Социальные выплаты в размере 10 000 рублей в период прохождения практической подготовки получили почти 1100 обучающихся СамГМУ: студенты и ординаторы бюджетной и внебюджетной форм обучения, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети