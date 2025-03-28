В Самарской области 76,7% случаев туберкулеза были выявлены в ходе профилактических осмотров

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Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим. Из всех случаев туберкулёза, зарегистрированных в регионе в 2024 году - 76,7% были выявлены в ходе профилактических осмотров.



Благодаря профилактическому обследованию - флюорографии можно своевременно обнаружить изменения в лёгких и своевременно начать лечение. При необходимости, после флюорографии специалисты назначают дополнительные методы рентгенологических исследований — рентгенографию или компьютерную томографию.



Флюорографические исследования помогают выявить разные заболевания органов грудной клетки, в том числе злокачественных образований и туберкулёза. Туберкулез – инфекционное заболевание, имеющее значительные отличия от других инфекционных болезней. Туберкулез входит в перечни социально значимых и опасных для окружающих заболеваний, так как передается воздушно-капельным путем и полностью исключить контакт с возможными носителями невозможно.



"С целью выявления туберкулезной инфекции, необходимо всем проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию, которые помогают выявлять заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение. Флюорографию рекомендуется проходить всем жителям старше 15 лет ежегодно. Пациенты из групп риска развития туберкулёза проверяются каждые полгода. Призываю жителей не пренебрегать своим здоровьем и обязательно ежегодно проходить профилактические обследования", - врач-рентгенолог Самарской областной клинической противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Юлия Комарова.



Флюорография проводится преимущественно на цифровом оборудовании, так как оно играет незаменимую роль в современной диагностике. В 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона планируется поставка 7 флюорографов. Это значительно повысит качество и скорость исследования, а также выявляемость патологий.

Фото: минздрав СО