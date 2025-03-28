Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим.
В Самарской области 76,7% случаев туберкулеза были выявлены в ходе профилактических осмотров
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают казанский "Рубин".
"Крылья Советов" разгромили московский "Локомотив" – 5:1
Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.
В Самаре оглашен вердикт присяжных мужчине, совершившему убийство девушки в ходе разбойного нападения
По уголовному делу проводятся следственные действия.
В Волжском районе гендиректор муниципального предприятия подозревается в мошенничестве
В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано.
Суд вернул Долиной, пострадавшей от аферистов, квартиру в Москве
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +12, +14°С.
29 марта в регионе без осадков, до +14°С
Горожане уже оценили достоинства, которыми обладают новые низкопольные трамваи.
Очередная партия новых трамваем уже в Самаре
Сообщения поступили на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в ходе прямого эфира, прошедшего  25 марта. 
Вадим Бородин провел объезд территорий Советского района по сообщениям горожан
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области 76,7% случаев туберкулеза были выявлены в ходе профилактических осмотров

28 марта 2025 22:03
199
Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим.

Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим. Из всех случаев туберкулёза, зарегистрированных в регионе в 2024 году - 76,7% были выявлены в ходе профилактических осмотров.

Благодаря профилактическому обследованию - флюорографии можно своевременно обнаружить изменения в лёгких и своевременно начать лечение. При необходимости, после флюорографии специалисты назначают дополнительные методы рентгенологических исследований — рентгенографию или компьютерную томографию.

Флюорографические исследования помогают выявить разные заболевания органов грудной клетки, в том числе злокачественных образований и туберкулёза. Туберкулез – инфекционное заболевание, имеющее значительные отличия от других инфекционных болезней. Туберкулез входит в перечни социально значимых и опасных для окружающих заболеваний, так как передается воздушно-капельным путем и полностью исключить контакт с возможными носителями невозможно.

"С целью выявления туберкулезной инфекции, необходимо всем проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию, которые помогают выявлять заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение. Флюорографию рекомендуется проходить всем жителям старше 15 лет ежегодно. Пациенты из групп риска развития туберкулёза проверяются каждые полгода. Призываю жителей не пренебрегать своим здоровьем и обязательно ежегодно проходить профилактические обследования", - врач-рентгенолог Самарской областной клинической противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Юлия Комарова.

Флюорография проводится преимущественно на цифровом оборудовании, так как оно играет незаменимую роль в современной диагностике. В 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона планируется поставка 7 флюорографов. Это значительно повысит качество и скорость исследования, а также выявляемость патологий.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
28 марта 2025, 16:42
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту. Здравоохранение
378
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.
28 марта 2025, 16:31
В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы. Здравоохранение
240
Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».
28 марта 2025, 15:11
В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год
Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области». Здравоохранение
304
Здравоохранение
Самарская область входит в десятку лидеров в стране по охвату населения массовыми обследованиями, в том числе флюорографическим.
28 марта 2025  22:03
В Самарской области 76,7% случаев туберкулеза были выявлены в ходе профилактических осмотров
199
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
28 марта 2025  16:42
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
394
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.
28 марта 2025  16:31
В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий
251
Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».
28 марта 2025  15:11
В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год
316
Хайкина заявила, что рекомендация, согласно которой каждому следует пить по 2 л воды в день, основана на старых исследованиях и не работает.
27 марта 2025  21:45
Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды
619
Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.
27 марта 2025  17:46
В Самарскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата
558
Чтобы предотвратить развитие синусита, необходимо придерживаться нескольких эффективных мер.
27 марта 2025  14:59
Самарский врач-отоларинголог: "Острый синусит часто возникает на фоне недолеченных инфекционных заболеваний"
628
Инфекции могут значительно ухудшить состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
26 марта 2025  18:34
Заведующий отделением Самарского кардиодиспансера рассказал, как инфекционные заболевания влияют на пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы
1230
В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
26 марта 2025  16:44
Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ
758
Начались ремонтные работы.
26 марта 2025  14:59
Около 1000 пациентов двух поселков Большечерниговского района будут получать медпомощь в обновленных подразделениях
727
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
11744
Весь список
В центре внимания
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
28 марта 2025  13:58
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
305
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
28 марта 2025  10:06
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
307
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
527
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
402
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
444
Весь список