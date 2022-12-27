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В Самарской больнице Середавина начнет работу цифровой маммограф

27 декабря 2022 18:04
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Он необходим для диагностики онкологических заболеваний молочной железы на ранних стадиях.

За два года благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в медицинские учреждения первичного звена поставлено 32 современных цифровых маммографа. Аппараты помогают врачам на ранней стадии диагностировать заболевания.

В ближайшее время в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина начнет работу такой цифровой маммограф. Современное оборудование поставлено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Данный аппарат позволяет получить высококачественные рентгеновские снимки для скрининговой маммографии. Он необходим для диагностики онкологических заболеваний молочной железы на ранних стадиях.

Высокая скорость исследования позволит значительно сократить сроки ожидания обследования до 15 минут, а значит повысит доступность обследования для пациентов.

«В областную больницу на обследования приезжают жительницы практически всех районов Самарской области. Новый маммограф – долгожданное приобретение для нас»,– рассказал главный врач областной больницы Сергей Пушкин. – Одним из преимуществ нового аппарата является низкая доза облучения пациента и персонала. Среди других достоинств цифрового маммографа — высокая разрешающая способность, а значит гарантия точности исследования. Шанс обнаружения опухоли на ранней стадии увеличен до 95%».

Пациент может получить результаты исследования в цифровом варианте.

Как напоминают врачи, женщинам в возрасте после 40 лет рекомендуется проходить маммографию один раз в два года, а при генетической предрасположенности к онкологической патологии - ежегодно.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по оснащению учреждений современным оборудованием для ранней диагностики и лечения заболеваний. В этом году благодаря нацпроекту в медицинские учреждения поставляется современное оборудование – порядка 2000 единиц, в том числе 42 единицы тяжелого высокотехнологичного оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

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