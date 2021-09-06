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В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ

6 сентября 2021 13:09
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В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ

В Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступили два новых аппарата УЗИ

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых   направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают оборудованием для диагностики и лечения, в своей работе медики применяют передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. Развитие системы здравоохранения, оказание своевременной помощи пациентам - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Ультразвуковая система экспертного класса, поступившая в областной кардиодиспансер, имеет непревзойденные возможности в области кардиоваскулярных исследований: инновационные технологии получения обработки изображений, расширенные возможности работы с данными, высочайший уровень эргономики. Новое оборудование осуществляет объемную реконструкцию и многоплановую визуализацию сердца в реальном масштабе времени. 

 «Визуализирующие системы позволяют точно диагностировать самые сложные заболевания сердца, особенно клапанной патологии, - отмечает заведующая отделением функциональной диагностики Елена Карпушкина. Они обладают всеми режимами, которые присутствуют в современной эхокардиографии. Кроме того, они обладают чреспищеводными датчиками, которые визуализируют значительно лучше, чем техника предыдущих классов, а за сутки на каждом из них могут обследовать до 50 пациентов. В работе на новой технике задействованы более 20 врачей».

Василию Серебрякову 66 лет, он восстанавливается после операции на сердце – ему выполнено стентирование коронарных артерий и коррекция митрального клапана. О проблемах с сердцем мужчина узнал три года назад, тогда же ему впервые было выполнено стентирование. За три года ситуация ухудшилась – были выявлены клапанные изменения, которые требовали срочной хирургической коррекции. Более точно визуализировать патологию позволила новая техника. Операция прошла успешно, и в ближайшее время пациента выпишут под наблюдение по месту жительства.

«Для кардиохирурга ЭХО-кардиография перед операцией – это глаза, -   поясняет заведующий кардиохирургическим отделением №11 Дмитрий Кузнецов.  -  На дооперационном этапе мы досконально изучаем все тонкие структуры и определяем область сердца с патологией. Что важно, мы видим функциональную анатомию – как ведет себя та или иная структура во время сердечного сокращения. Мы четко планируем объем и план предстоящего хирургического вмешательства. Ярким примером являются операции на митральном клапане – поступившие аппараты УЗИ позволяют изучить самые тонкие хорды, которые держат створки клапана, и избежать непредвиденных ситуаций во время операции».

Теги:  кардиодиспансер В центре внимания здравоохранение нацпроект

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