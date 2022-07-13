В Самаре продолжается строительство поликлинического отделения горбольницы №10

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В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство поликлинического отделения Самарской городской больницы №10 в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Новая поликлиника в микрорайоне Волгарь — один из крупнейших объектов регионального проекта. Строительство шестиэтажного здания, рассчитанного на 700 посещений в смену, началось в июне 2021 года. В настоящее время возведены наружные стены, перекрытия и кровля здания. Выполняются отделочные работы в помещениях, монтаж внутренних электрических сетей.



«Общая площадь подразделения составит 13,1 тысяч квадратных метров, — пояснил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — Жители Куйбышевского района будут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях: недалеко от дома проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и все необходимые исследования в рамках амбулаторного лечения. В здании будут размещаться следующие отделения: лечебно-диагностическое с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, реабилитационное, хирургическое, а также отделение женской консультации. Здесь же будут расположены адаптированные для приема маломобильных граждан помещения инфекционного профиля с отдельным входом и дневной стационар».



В 2021 году новые условия для оказания медицинской помощи также были созданы в поселке Рубежный Куйбышевского района. В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в поселке возведена врачебная амбулатория — модульное здание, где размещаются детское и взрослое отделения, оборудованные фильтр-боксами, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО