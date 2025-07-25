В Самаре возводят модульное здание для проведения флюорографических исследований

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По ул.Аэродромной в Самаре временно ограничат движение транспорта
Любое повреждение мозга может иметь негативные последствия, влияя на все аспекты жизни человека.
Самарский врач-психиатр рассказал о влиянии повреждений и заболеваний головного мозга на психическое здоровье
Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело шестого погибшего
Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело шестого погибшего
За 2025 год сотрудники СУ направили в суд более 850 уголовных дел. При помощи современных экспертиз были раскрыты 27 уголовных дел прошлых лет, из них четыре убийства.
В Самаре прошло торжественное мероприятие с награждением сотрудников СУ СКР СО, особо отличившихся в работе
Программа направлена на совершенствование ключевых компетенций, необходимых для эффективного управления на федеральном и региональном уровнях в условиях современных вызовов.
Губернатор Федорищев встретился с участниками программы развития федерального кадрового резерва РАНХиГС
Так в Самарском районе, во дворе по ул. Галактионовская, 27 / ул. Венцека, 72 по итогам мониторинга установлен новый подвес с сиденьем для качелей взамен утраченного.
В Самаре продолжается текущий ремонт детских и спортивных площадок
Пострадавших, к счастью, нет.
Огнеборцы Богатовского и Борского районов ликвидируют пожар: горят жилой дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров
Глава региона поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, отметив их значимую роль в защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.86
0.41
EUR 93.34
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре возводят модульное здание для проведения флюорографических исследований

25 июля 2025 16:56
144
Завершить строительство планируется в конце 2025 года.

Строительство модульного стационара для проведения флюорографических исследований идёт на территории Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент подготовлен фундамент здания. Завершить строительство планируется в конце 2025 года.

 «Численность прикреплённого населения составляет 45 тысяч человек. Новое модульное здание повысит доступность оказания медицинской помощи. Оно будет расположено в нескольких шагах от основного здания поликлиники, что особенно удобно для пожилых людей и маломобильных граждан. Установка современного цифрового аппарата позволит не только повысить точность диагностики, но и существенно сократить время ожидания результата исследований», – отметила главный врач поликлиники Светлана Гусева.

Флюорографические исследования помогают выявить разные заболевания органов грудной клетки, в том числе злокачественные новообразования и туберкулёз. Флюорографию рекомендуется проходить всем жителям старше 15 лет ежегодно. Пациенты из групп риска развития туберкулёза проверяются каждые полгода.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона планируется поставка 9 флюорографов. Это повысит качество и скорость исследования, а также выявляемость патологий.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
И желание родителей постоянно помогать своим деткам и выполнять рекомендации специалистов.
25 июля 2025, 14:33
Самарский врач-невролог: "Самая большая инвестиция в развитие мозга детей — это не гаджеты и кружки, а вовлечённость родителей"
И желание родителей постоянно помогать своим деткам и выполнять рекомендации специалистов. Здравоохранение
240
Сейчас пациент проходит реабилитацию. Врачи надеются, что уже осенью он сможет вернуться к тренировкам.
25 июля 2025, 14:19
В Клиниках СамГМУ с участием детского сосудистого хирурга выполнили сложную операцию пациенту из Оренбургской области
Сейчас пациент проходит реабилитацию. Врачи надеются, что уже осенью он сможет вернуться к тренировкам. Здравоохранение
188
В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе.
24 июля 2025, 18:50
В больнице им. Пирогова в этом году проводятся ремонтные работы в нескольких подразделениях
В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе. Общество
416
Здравоохранение
Любое повреждение мозга может иметь негативные последствия, влияя на все аспекты жизни человека.
25 июля 2025  18:20
Самарский врач-психиатр рассказал о влиянии повреждений и заболеваний головного мозга на психическое здоровье
25
Завершить строительство планируется в конце 2025 года.
25 июля 2025  16:56
В Самаре возводят модульное здание для проведения флюорографических исследований
144
И желание родителей постоянно помогать своим деткам и выполнять рекомендации специалистов.
25 июля 2025  14:33
Самарский врач-невролог: "Самая большая инвестиция в развитие мозга детей — это не гаджеты и кружки, а вовлечённость родителей"
244
Сейчас пациент проходит реабилитацию. Врачи надеются, что уже осенью он сможет вернуться к тренировкам.
25 июля 2025  14:19
В Клиниках СамГМУ с участием детского сосудистого хирурга выполнили сложную операцию пациенту из Оренбургской области
190
Минздрав ограничит число больничных для россиян
25 июля 2025  09:08
Минздрав ограничит число больничных для россиян
209
Влияние психоактивных веществ на мозг может быть разрушительным и затрагивать практически все аспекты психического и физического здоровья.
24 июля 2025  16:19
Самарский врач рассказал, как психоактивные вещества влияют на мозг
480
Новые аппараты позволяют специалистам выявлять сердечно-сосудистые заболевания.
24 июля 2025  16:07
В Шенталинскую центральную районную больницу поступили 8 электрокардиографов
519
В ходе визита Сергей Готье также встретился с министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым.
24 июля 2025  15:07
В СамГМУ обсудили развитие трансплантационной программы с участием главного внештатного трансплантолога страны
538
Врач назвала 7 правил.
23 июля 2025  15:50
Самарский врач-невролог рассказала, как избежать инсульта и не допустить повторных сосудистых катастроф
623
Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям.
23 июля 2025  14:43
В Отрадненскую горбольницу поставлены два новых ультразвуковых аппарата экспертного класса
504
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14977
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
184
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
210
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
25 июля 2025  10:07
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
224
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
515
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
338
Весь список