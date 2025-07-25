В Самаре возводят модульное здание для проведения флюорографических исследований

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Строительство модульного стационара для проведения флюорографических исследований идёт на территории Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



На данный момент подготовлен фундамент здания. Завершить строительство планируется в конце 2025 года.



«Численность прикреплённого населения составляет 45 тысяч человек. Новое модульное здание повысит доступность оказания медицинской помощи. Оно будет расположено в нескольких шагах от основного здания поликлиники, что особенно удобно для пожилых людей и маломобильных граждан. Установка современного цифрового аппарата позволит не только повысить точность диагностики, но и существенно сократить время ожидания результата исследований», – отметила главный врач поликлиники Светлана Гусева.



Флюорографические исследования помогают выявить разные заболевания органов грудной клетки, в том числе злокачественные новообразования и туберкулёз. Флюорографию рекомендуется проходить всем жителям старше 15 лет ежегодно. Пациенты из групп риска развития туберкулёза проверяются каждые полгода.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона планируется поставка 9 флюорографов. Это повысит качество и скорость исследования, а также выявляемость патологий.

Фото: минздрав СО