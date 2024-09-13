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В Самаре успешно установили эндопротез тазовой кости производства СамГМУ

13 сентября 2024 09:25
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В Самаре успешно установили эндопротез тазовой кости производства СамГМУ

В Самаре впервые установили эндопротез тазовой кости, изготовленный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Операцию провели врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера при участии специалистов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Раньше подобные вмешательства проводились только в федеральных центрах. Самарская область стала первым регионом, где выполнили операцию такой сложности.

Врачи удалили и заменили на эндопротез подвздошную кость и тазобедренный сустав пациенту с злокачественной опухолью. Благодаря этому удалось сохранить целостность и функции органа. Индивидуальный протез изготовили из отечественных материалов на современном оборудовании в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

«Ранее в подобном случае пациенту грозила бы ампутация конечности и снижение качества жизни, – отмечает врач-онколог, травматолог-ортопед Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкологического диспансера Виктор Иванов. - Благодаря применению современных технологий удается не только удалить опухоль, но и сохранить конечность».

Проведение такой операции стало возможно благодаря комплексной работе врачей и инженеров СамГМУ. Как подчеркивает директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н. Андрей Николаенко, изготовление эндопротеза было сложной комплексной задачей.

«Сложным было все, начиная от необычной конфигурации эндопротеза, уникальных инструментов для его установки, заканчивая самим процессом операции, которая длилась больше 8 часов. Задача правильно сделать опил, чтобы конструкция была установлена без проблем, потребовала изготовления порядка 7 предварительных шаблонов, — комментирует Андрей Николаенко.

При этом ученым было важно уложиться в срок. Несмотря на сложности, это удалось: на изготовление индивидуального эндопротеза с момента заказа ушло чуть более около 2 недель.

Процесс восстановления займет около 3 месяцев, после чего пациент сможет ходить.

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