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В Самаре стартовала стратегическая сессия "Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области"

10 марта 2023 14:39
94
Дискуссионная площадка будет работать 2 дня.

В Самаре стартовала стратегическая сессия "Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области". Дискуссионная площадка будет работать 2 дня, в мероприятиях сессии принимают участие представители федерального учреждения - Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, специалисты ведомства, Самарского государственного медицинского университета, руководители и сотрудники медучреждений региона.

С приветственным словом к участникам стратегической сессии обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Стратегическую сессию мы подготовили совместно с коллегами из федерального учреждения. В центре нашего внимания - выполнение задач и целей национального проекта «Здравоохранение», улучшение доступности и качества медицинской помощи. Впереди насыщенная программа, желаю всем участником включенности, эффективной и продуктивной деятельности в течение этих двух дней. Итогом совместной работы будут новые проекты по значимым направлениям развития системы здравоохранения Самарской области», - отметил руководитель ведомства.

В рамках образовательных мероприятий участники обсудят инструменты стратегического планирования в сфере здравоохранения, главные ориентиры развития отрасли, вопросы кадрового обеспечения, примут участие в тренингах.

«Мы будем обсуждать ключевые направления. Это резервы по достижению необходимого уровня ожидаемой продолжительности жизни как национальной цели. Это удовлетворённость населения медицинской помощью как один из показателей федерального проекта по модернизации первичного звена. Мы будем говорить о вопросах кадрового обеспечения, в том числе о профессиональном выгорании медицинских работников и о подходах к нивелированию этого явления. Обсудим вопросы цифровой зрелости медицинских организаций», - рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Иван Деев.

Теги: Медицина Самара

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Дискуссионная площадка будет работать 2 дня.
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