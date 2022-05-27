В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»

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26 мая 2022 года на площадке Lotte Hotel Samara состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022» – ежегодного крупнейшего мероприятия, где традиционно представлены самые современные достижения в области оздоровления, санаторно-курортного лечения и реабилитационного восстановления.

Мероприятие стартовало с торжественного перерезания ленты и открытия выставки. Первый стенд, открывающий выставку, представлял возможности Самарской области. Он был представлен медицинским реабилитационным центром «Сергиевские минеральные воды», санаториями «Волжский Утес», «Самарский», клиническим санаторием «Волга», санаторием им. В.П. Чкалова, Самарским областным детским санаторием «Юность», Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России и медицинским университетом «Реавиз». Представители санаторно-курортных учреждений презентовали специальные и постоянно действующие программы по реабилитации и лечению пациентов.

«У нас очень сильные возможности в области санаторно-курортного отдыха. В регионе есть природные условия, грамотные специалисты, профессиональное оборудование и уникальные места», – подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Наша общая задача и цель – это увеличение продолжительности жизни. И комплекс реабилитационных мероприятий, оздоровление населения является важнейшей составляющей всего здравоохранения в целом», – поделился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Всего на территории Самарской области представлено 39 санаторно-курортных учреждений для разновозрастных категорий населения с пятью тысячью койко-мест. Все они с историей и зарекомендовавшей себя системой качества.

«Неслучайно был выбран этот регион, и мы с великим уважением и почтением относимся к организаторам со стороны Самарской губернии», – обозначил президент Национальной Курортной Ассоциации Александр Разумов.

Развитие туристического потенциала области – одна из приоритетных задач для Правительства региона. Губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что богатые рекреационные ресурсы Самарской области позволяют развивать различные виды туризма, в том числе медицинский.

В мероприятии приняли участие 27 регионов страны: Башкортостан, Татарстан, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области, Алтайский край, Удмуртия, Челябинск, Москва и Московская область и другие. Участники презентовали свои возможности, поделились опытом и договорились о дальнейшем сотрудничестве между регионами.

Проведение столь значимого мероприятия в Самарской области – признание опыта региона и высокая оценка тех шагов, которые делаются руководством Самарской области по повышению качества жизни граждан, повышению туристической привлекательности региона.

Торжественное открытие продолжила деловая программа форума, которая продлится до 28 мая. После трех дней деловой программы участников форума ждет знакомство с санаториями и здравницами Самарской области.