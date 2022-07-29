в Самаре состоялось открытие выставки картин участниц проекта «Артивизм»

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28 июля 2022 года в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие выставки по итогам арт-проекта «Артивизм». Он призван поддержать женщин с раком молочной железы, и является частью социальной кампании «Поднимите руки». В рамках проекта участницы создали уникальные картины, передающие их личный опыт борьбы с этим непростым заболеванием.

В Самаре подведены итоги уникального арт-проекта «Артивизм» в поддержку женщин с раком молочной железы (РМЖ), который является частью социальной кампании «Поднимите руки». Благодаря «Артивизму», женщины с РМЖ, проходящие лечение или реабелитацию, приняли участие в индивидуальных мастер-классах по арт терапии. Итогом стали уникальные сюжетные картины, передающие их переживания и опыт борьбы с заболеванием. Выставка экспозиций расположена в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере и открыта для всех желающих.

«Артивизм» – это проект, который помогает женщинам с диагнозом РМЖ с помощью терапии искусством преодолевать психологические трудности, вызванные заболеванием, возможно, открыть для себя новое хобби, наполнить жизнь яркими красками, а главное найти новые пути осознания себя и жизни с болезнью. История каждой участницы проекта уникальна, но все они объединены общей идеей любви к прекрасному и верой в будущее. Посетители выставки смогут взглянуть на жизнь по-новому, дополнить собственную картину мира философией жизнестойкости, которая отражена женщинами в картинах, а также лучше понять своих близких людей.

«Психологическая поддержка пациенток с раком молочной железы – это необходимая составляющая терапии, поскольку сам период лечения является не только серьёзным физическим испытанием для женщины, но и эмоциональным. В это время ей как никогда важно быть услышанной, найти отдушину в том, что позволит отвлечься от болезни и наслаждаться жизнью. Мы приглашаем всех желающих на выставку картин, чтобы разделить переживания женщин, которые они передали на холсте», - поделился Андрей Орлов, д.м.н., главный внештатный онколог Минздрава Самарской области, проф. кафедры менеджмента ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ СОКОД..

В ходе индивидуальных мастер-классов по авторской методике эксперта в области педагогики искусства и психологии участницы смогли освоить язык искусства, развили художественно-образное мышление, которое позволило посмотреть на заболевание под другим углом, многое переосмыслить и избавиться от негативных мыслей, мешающих наслаждаться жизнью.

«История каждой участницы проекта индивидуальна, но объединяет наших удивительных авторов сила духа, любовь к прекрасному и вера в лучшее. Мы благодарим каждую из них, а также всех, кто помог осуществить такой важный проект. Уверена, после посещения выставки каждый сможет по-новому взглянуть на человеческую жизнь и, возможно, дополнит собственную картину мира философией жизнестойкости и любви, которая отражена в авторами в их работах», - сказала Светлана Бокова, председатель исполнительного комитета Межрегионального общественного движения «Движение против рака».

Ознакомиться с уникальными картинами может любой желающий в Самарском областном онкологическом диспансере (СОКОД) по адресу: ул.Солнечная д.59.

Выставка продлится до 11 августа.

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