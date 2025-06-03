В Самаре прошли первые успешные испытания остеоинтегрируемых протезов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Вячеславович увлекается пейзажной и портретной живописью: именно на стыке этих двух направлений и родилась серия его картин, которую можно будет увидеть в экспозиции.
В СОУНБ откроется выставка нашего земляка - художника Александра Ахтямова «Родные лица»
В путешествии по национальным паркам можно испытать по-настоящему чистые детские эмоции – радость, восторг, удивление.
Россиян приглашают в путешествие по национальным паркам страны
Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.
В Самаре состоится региональный форум работников социальной службы «Самара 450: взгляд в будущее»
АвтоВАЗ раскрыл точное время премьеры нового кроссовера Lada
АвтоВАЗ раскрыл точное время премьеры нового кроссовера Lada
В Тольятти поликлиника выплатит 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру
В Тольятти поликлиника выплатит 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "У Лукоморья"
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "У Лукоморья"
Самарскому нарушителю ПДД назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов
Самарскому нарушителю ПДД назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.51
EUR 90.38
1.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошли первые успешные испытания остеоинтегрируемых протезов

3 июня 2025 13:23
139
В Самаре прошли первые успешные испытания остеоинтегрируемых протезов

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) прошли первые успешные испытания прототипов остеоинтегрируемых протезов, предназначенных для протезирования нижних конечностей. Разработку протезов ведет Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ совместно с разработчиком и производителем протезов компанией «Моторика», Сколковским институтом науки и технологий «Сколтех» и партнерами. Остеоинтегрируемый протез позволяет приблизить биомеханику движения ноги к натуральной, а также избежать нагрузки на мягкие ткани. Кроме того, в рамках исследования ведется работа в направлении обеспечения более естественного управления экзопротезом за счет нейромышечных сигналов. В рамках испытаний проведены операции на лабораторных животных, которым установили инновационный внутрикостный имплантат с самонарезающей конструкцией, разработанный в СамГМУ. Его применение существенно снизило время операции, а также позволило полностью исключить любые движения штифта.

В настоящее время в качестве основного способа крепления в протезах конечностей во всем мире используются культеприемные гильзы. Несмотря на очень высокий уровень развития технологий их производства, эта технология не лишена недостатков. Это особенно важно для нижних конечностей, которые испытывают значительные нагрузки при ходьбе и других повседневных действиях. Основная нагрузка в протезах ног с культеприемными гильзами приходится на мягкие ткани, ввиду чего может нарушаться их трофика, возникают травмы кожи, пользователи могут испытывать дискомфорт. Кроме того, нарушается механика движения. Все это ограничивает мобильность пациента. Разрабатываемые остеоинтегрируемые протезы обеспечат более естественное распределение нагрузки, что улучшит биомеханику движений и снизит утомляемость.

Остеоинтегрируемые протезы устанавливаются по аналогии с зубными имплантами: в кость имплантируется титановый штифт с гидроксиапатитным покрытием. На этот штифт крепится экзопротез, а через него проходят электроды, которые считывают нейромышечные сигналы. В прототипе используются электроды, на которые компания «Моторика Немо» (входит в группу «Моторика») уже получила регистрационное удостоверение. В перспективе все разработки участников проекта, применяемые в комплексе, позволят вернуть человеку опороспособность ноги, по биомеханике приближенной к естественной, получать обратную связь от протеза и пользоваться более удобной системой управления.

Специалисты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ разрабатывают остеоинтегрированный штифт с различными покрытиями и методику оперативного вмешательства для установки и чрескожного вывода имплантируемой части. За производство бионических экзопротезов отвечает компания «Моторика». Это взаимодействие между компаниями позволяет оптимизировать процесс разработки и внедрения новых технологий.

Технология остеоинтеграции включает модификацию поверхности импланта для ускорения соединения с костью. Например, используются специальные покрытия, такие как гидроксиапатит или трехмерные структуры, а также другие виды постобработки титана, которые способствуют лучшему взаимодействию с костной тканью. Такие покрытия разрабатываются в Центре НТИ СамГМУ. Технология заключается в имплантации титанового штифта в кость ампутированной конечности, что обеспечивает надежную фиксацию протеза без необходимости дополнительных удерживающих элементов. Титановые штифты также изготавливаются на базе НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

Основными целями первого этапа исследования специалисты ставили совершенствование хирургических протоколов, выбор оптимальной модели ампутации, а также методик ведения в послеоперационном периоде. Разработчики достигли поставленных задач, а полученный опыт и результаты позволяют перейти к следующему этапу исследований на пути к остеоинтегративному протезированию и созданию бионических экзопротезов.

«Команда специалистов активно работает над улучшением конструкции и дизайна имплантата, техникой оперативного вмешательства, методиками послеоперационного ухода и ведения, – рассказал Директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексей Комягин. -  Для объективной оценки послеоперационного состояния и реабилитации созданы индивидуальные испытательные стенды с круглосуточным видеонаблюдением и алгоритмами анализа поведенческих особенностей и двигательной активности животных. Мы также спроектировали и изготовили иммобилизирующее устройство для ампутированной конечности, которое позволило снизить количество осложнений».

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов отметил важность сотрудничества с компанией «Моторика» по разработке бионических протезов. Партнерство поможет создать инновационные решения, которые позволят восстанавливать утраченные функции с учетом индивидуальных потребностей.

«Остеоинтегрируемые протезы — это сложное технологическое и медицинское решение, которое обладает большим потенциалом улучшения качества жизни пациентов. Наша цель — создать продукцию, способную удовлетворить потребности людей, столкнувшихся с ампутацией. После завершения научных исследований мы намерены приступить к внедрению данной инновационной технологии и выпуску протезов», — прокомментировал Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре прошли первые успешные испытания остеоинтегрируемых протезов
3 июня 2025  13:23
В Самаре прошли первые успешные испытания остеоинтегрируемых протезов
139
Новые устройства будут использоваться для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя врачам точно и быстро анализировать состояние пациентов.
2 июня 2025  18:48
5 современных электрокардиографов поступили в Чапаевскую центральную городскую больницу
455
Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции.
2 июня 2025  16:25
Специалист больницы Ерошевского рассказала, как защитить глаза ребенка от воспалений и травм во время летних каникул
417
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
30 мая 2025  17:43
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
837
На данный момент ведутся работы по монтажу и установке металлических конструкций.
30 мая 2025  17:31
В селе Несмеяновка Алексеевского района возводят новый ФАП
719
В Клиниках СамГМУ девушке со сложным диагнозом помогли стать мамой
30 мая 2025  12:38
В Клиниках СамГМУ девушке со сложным диагнозом помогли стать мамой
611
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение.
29 мая 2025  16:44
12 эндоскопических стоек поступит в этом году в медучреждения Самарской области
723
Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотрах.
29 мая 2025  16:34
В Богатовскую ЦРБ поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов
578
Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов.
29 мая 2025  15:54
Врач-онколог Кинель-Черкасской ЦРБ: между курением и развитием онкологических заболеваний существует прямая связь
973
Назван главный критерий для россиян при выборе врачей
29 мая 2025  12:02
Назван главный критерий для россиян при выборе врачей
624
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14863
Весь список
В центре внимания
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
3 июня 2025  12:57
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
143
регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
3 июня 2025  12:52
Регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
143
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
3 июня 2025  11:35
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
180
В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.
2 июня 2025  21:24
Губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве
498
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
614
Весь список