В Самаре прошла Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы»

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В мероприятии приняли участие ведущие врачи региона, а также специалисты из 15 стран: России, Белоруссии, Армении, Узбекистана и т.д. К участникам конференции в режиме ВКС обратились президент Российского кардиологического общества, директор Национального медицинского исследовательского центра Владимира Алмазова Евгений Шляхто, врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор Самарского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Колсанов.



Руководитель ведомства отметил:

"Важно отметить актуальность конференции, в первую очередь, с точки зрения значимости борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ее вклада в увеличение продолжительности жизни. За пять лет национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, в регионе были переоснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения - в лечебные учреждения региона поставлены 162 единицы оборудования. Нам удалось снизить госпитальную летальность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, смертность от болезней системы кровообращения. Инновационные решения, которые разрабатываются Самарским государственным медицинским университетом, позволят нам продолжить улучшать все процессы, связанные с диагностикой и лечением пациентов в сердечно-сосудистыми патологиями».



На конференции специалистами областного кардиодиспансера совместно с Самарским областным центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи были проведены несколько специальных курсов по сердечно-легочной реанимации для врачей.



«Своевременное и правильное проведение реанимационных мероприятий помогает спасать жизни. Чем быстрее среагируют врачи, тем меньше вероятность серьезных последствий. Умение проводить сердечно-легочную реанимацию является важным навыком, который может спасти жизнь и улучшить исходы в критических ситуациях», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера В.П. Полякова, профессор Дмитрий Дупляков.



Также в рамках конференции проведен конкурс среди молодых ученых. Начинающие кардиологи выступили с докладами и представили результаты собственных исследований, интересные клинические случаи, озвучили решение клинических задач.



Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – важнейшее направление национального проекта «Здравоохранение». Оно включает оснащение и переоснащение первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров, обеспечение лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, совершенствование оказания медицинской помощи и внедрение современных методов лечения.

Фото: минздрав СО