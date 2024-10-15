В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков

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При поддержке Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Центр организован на базе Самарской городской поликлиники №1 по адресу: ул. Молодежная, 4. Здесь будут проводить просветительскую и оздоровительную работу с подростками.

В Центре подросткам будут рассказывать о половом развитии, о процессах, которые происходят с организмом в этот период, о правилах гигиены, о том, как сохранить репродуктивное здоровье, как вовремя заподозрить заболевания. В Центре работают врачи акушеры-гинекологи, уролог-андролог, детский эндокринолог, физиотерапевт, врач ЛФК, психотерапевт и методист. Благодаря этому подростки, прикрепленные к поликлинике, смогут пройти обследование у всех нужных специалистов за один день. Кроме того, при Центре действует дневной стационар.

С видеоприветствием к участникам торжественного открытия обратилась член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., главный детский гинеколог Минздрава РФ Елена Уварова:

«Искренне поздравляю вас с открытием Самарского центра охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Мне выпала честь стоять у истоков этого уникального проекта в России, участвовать в методическом обеспечении и способствовать реализации его в конкретных регионах страны. Уверена в том, что, опираясь на методические рекомендации Минздрава РФ и региональный опыт, под руководством заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ Анны Колсановой, вы сумеете создать эффективную и уникальную модель межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. Желаю вам успехов в реализации ведущих проектов Правительства и Министерства здравоохранения России».

СамГМУ со своей стороны будет курировать Центр и совместно с его специалистами проводить выездные мероприятия в школах и колледжах, где будут читать лекции для повышения репродуктивного просвещения подростков. Также СамГМУ запустил образовательно-просветительский курс для девушек «Сохраняем здоровье, опираясь на знания». Он направлен на улучшение здоровья подростков Самары с помощью формирования культуры здорового образа жизни на основе инновационных интерактивных обучающих занятий.

«Университет уже давно занимается информированием подростков, создана школа для подростков, которая обучает и правильному репродуктивному поведению, и основам охраны здоровья, – рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ Анна Колсанова. – Но каждый регион, согласно порядку оказания помощи по акушерству и гинекологии, должен иметь такой центр для подростков. И, конечно, федеральные органы заинтересованы в том, чтобы масштабировать этот опыт на всю страну, потому что это очень значимая тема на сегодняшний момент».

К участию в просветительских лекциях будут привлекать студентов-волонтеров. Как пояснила студентка 5 курса Института педиатрии, председатель Совета СНО СамГМУ Анастасия Паркина, диалог будет выстраиваться по принципу «равный-равному», за счет чего ребята смогут задать интересующие их вопросы и обсудить то, что давно беспокоит.

«У нас, как у медиков, стоит важная задача — просвещать молодежь, чтобы они не совершали непоправимых ошибок, а также укреплять здоровье наших граждан через осознанный подход к нему, – говорит Анастасия. - По моему личному опыту могу сказать, что мышление молодых людей сильно меняется после подобных лекций, они начинают задумываться о том, что им нужно сделать, чтобы их жизнь была качественной, здоровой и счастливой, а многие даже в корне меняют свое отношение к здоровью в положительную сторону».