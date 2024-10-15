Я нашел ошибку
Главные новости:
Юная тольяттинка - серебряный призер первенства мира по каратэ
Юная тольяттинка - серебряный призер первенства мира по каратэ
Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары
Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары
Самарские ученые освоили производство дешевого и легкого БПЛА из стеклопластика
Самарские ученые освоили производство дешевого и легкого БПЛА из стеклопластика
Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров
Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров
Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"
Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"
Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России
Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России
Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане
Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.1
0.03
EUR 105.49
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков

15 октября 2024 09:52
100
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков

При поддержке Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Центр организован на базе Самарской городской поликлиники №1 по адресу: ул. Молодежная, 4. Здесь будут проводить просветительскую и оздоровительную работу с подростками.

В Центре подросткам будут рассказывать о половом развитии, о процессах, которые происходят с организмом в этот период, о правилах гигиены, о том, как сохранить репродуктивное здоровье, как вовремя заподозрить заболевания. В Центре работают врачи акушеры-гинекологи, уролог-андролог, детский эндокринолог, физиотерапевт, врач ЛФК, психотерапевт и методист. Благодаря этому подростки, прикрепленные к поликлинике, смогут пройти обследование у всех нужных специалистов за один день. Кроме того, при Центре действует дневной стационар.

С видеоприветствием к участникам торжественного открытия обратилась член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., главный детский гинеколог Минздрава РФ Елена Уварова:

«Искренне поздравляю вас с открытием Самарского центра охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Мне выпала честь стоять у истоков этого уникального проекта в России, участвовать в методическом обеспечении и способствовать реализации его в конкретных регионах страны. Уверена в том, что, опираясь на методические рекомендации Минздрава РФ и региональный опыт, под руководством заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ Анны Колсановой, вы сумеете создать эффективную и уникальную модель межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. Желаю вам успехов в реализации ведущих проектов Правительства и Министерства здравоохранения России».

СамГМУ со своей стороны будет курировать Центр и совместно с его специалистами проводить выездные мероприятия в школах и колледжах, где будут читать лекции для повышения репродуктивного просвещения подростков. Также СамГМУ запустил образовательно-просветительский курс для девушек «Сохраняем здоровье, опираясь на знания». Он направлен на улучшение здоровья подростков Самары с помощью формирования культуры здорового образа жизни на основе инновационных интерактивных обучающих занятий.

«Университет уже давно занимается информированием подростков, создана школа для подростков, которая обучает и правильному репродуктивному поведению, и основам охраны здоровья, – рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ Анна Колсанова. – Но каждый регион, согласно порядку оказания помощи по акушерству и гинекологии, должен иметь такой центр для подростков. И, конечно, федеральные органы заинтересованы в том, чтобы масштабировать этот опыт на всю страну, потому что это очень значимая тема на сегодняшний момент». 

К участию в просветительских лекциях будут привлекать студентов-волонтеров. Как пояснила студентка 5 курса Института педиатрии, председатель Совета СНО СамГМУ Анастасия Паркина, диалог будет выстраиваться по принципу «равный-равному», за счет чего ребята смогут задать интересующие их вопросы и обсудить то, что давно беспокоит.

«У нас, как у медиков, стоит важная задача — просвещать молодежь, чтобы они не совершали непоправимых ошибок, а также укреплять здоровье наших граждан через осознанный подход к нему, – говорит Анастасия. - По моему личному опыту могу сказать, что мышление молодых людей сильно меняется после подобных лекций, они начинают задумываться о том, что им нужно сделать, чтобы их жизнь была качественной, здоровой и счастливой, а многие даже в корне меняют свое отношение к здоровью в положительную сторону».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024, 13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
Техника, имущество и оборудование закуплено регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий. Общество
540
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
13 октября 2024, 13:06
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
Это первая ознакомительная поездка нового замглавы администрации Самары по городу. Благоустройство
574
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024, 11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики Самарской области. Общество
2348
Здравоохранение
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
100
Один из них - в селе Старое Максимкино.
14 октября 2024  15:36
В Кошкинском районе возводятся два новых ФАПа
451
Специалисты отделения медицинской профилактики областного онкодиспансера провели беседы с женщинами на тему профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.
14 октября 2024  14:21
Выездные акции повышают охват профилактическими мероприятиями
475
СамГМУ и НМИЦ радиологии запустили первую совместную программу
14 октября 2024  10:11
СамГМУ и НМИЦ радиологии запустили первую совместную программу
352
Перед участниками выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 
13 октября 2024  14:47
Состоялась первая встреча с потенциальными участниками масштабного кадрового проекта "СамЗдрав-2030"
618
Употребление соды грозит проблемами со здоровьем сердца и сосудов.
12 октября 2024  18:05
Врач предупредил об опасности употребления соды
1107
Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году
12 октября 2024  10:12
Минздрав расширит программу бесплатной медпомощи для россиян в 2025 году
723
7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние.
11 октября 2024  17:23
Тольяттинский медицинский психолог рассказала о преодолении послеродовой депрессии
782
Краткие рекомендации о питании.
11 октября 2024  16:59
11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением
721
Для диагностики и наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.
11 октября 2024  14:49
Во врачебную амбулаторию Кинель-Черкасской больницы в селе Тимашево поставили современный УЗИ-аппарат
738
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
3451
Весь список
В центре внимания
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
99
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024  13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
544
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
13 октября 2024  13:06
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
576
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024  11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
2360
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
2399
Весь список