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В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы

19 февраля 2022 11:11
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В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы

В Самарской области теперь можно получить больничный лист без похода в поликлинику. Однако не все работодатели готовы принять документ в электронном формате. Об этом рассказали врачи.

Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ провоцирует серьезную нагрузку на поликлиники. Как правило, сейчас COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме, и они могут спокойно лечиться дома. Поэтому, чтобы не создавать очереди к терапевтам, было принято решение выдавать листы нетрудоспособности дистанционно. Вот только не все работодатели готовы принять электронный документ, сообщила на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым главный врач самарской поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

«Мы направили письма в Фонд социального страхования и Ассоциацию «Союз работодателей Самарской области», чтобы здесь они помогли в решении этой проблемы», - сообщила Дзюбайло во время совещания.

Напомним, чтобы получить документ о временной нетрудоспособности нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или позвонить на горячую линию 122. На сегодняшний день заявку на открытие или закрытие больничного подали уже более 11 тыс. человек.  Об этом сообщил заместить министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, сообщает ГТРК Самара.

Тем временем в губернии отменили ряд ковидных ограничений. Соответствующие распоряжение с подписью главы региона было опубликовано 18 февраля.

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