В Самаре на базе областного кардиодиспансера создан Центр контроля сердечно-сосудистых рисков

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Он будет работать круглосуточно. Теперь самые опытные кардиологи смогут контролировать лечение всех сердечников в регионе, следить за их маршрутизацией и давать по необходимости удаленные медицинские консультации. Для отслеживания каждого сердечника создана единая медицинская инфосистема.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, принципы работы центра на этой неделе продемонстрировали главврачам самарских крупных клиник. На связь с экспертами вышла центральная больница Сергиевского района. Врачи помогли расшифровать полученную кардиограмму пациента, провели телемедицинскую консультацию, оценили правильность диагностики. Посоветовали, куда лучше направить больного.

Уже сейчас каждый день в центр пересылают по несколько десятков электрокардиограмм. И все они дистанционно обрабатываются. Центр контроля на практике доказывает свою нужность и эффективность. Этот центр может вывести самарскую кардиологию на новый уровень, когда врач районной больницы из самого дальнего «медвежьего угла» области сможет получить качественную и, что очень важно, своевременную консультацию более опытного коллеги из областного центра. А пациент, попав в даже самую маленькую поселковую больницу, будет знать, что теперь его будет защищать своим опытом и знанием вся самарская кардиология.