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В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек

27 февраля 2025 11:59
114
В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек

Специалисты Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета разработали веб-платформу поддержки принятия врачебных решений Sechenov.AI_nephro, которая помогает поставить точный диагноз пациентам с патологиями почек. Платформа успешно прошла технические испытания перед регистрацией Росздравнадзором, заявили в университете, пишут "Известия".

С 2008 года в Институте урологии начали применять 3D-моделирование патологического процесса у пациентов с новообразованиями паренхимы (ткань внутренней среды) почки. В ручном режиме при работе команды из трех специалистов (врача-уролога, врача лучевой диагностики и IT-специалиста) процесс построения занимал до суток.

Теперь же благодаря разработке нового веб-ресурса и автоматизации системы получения изображения на это уходит всего нескольких минут. Врачу необходимо загрузить КТ-исследование пациента и в интерфейсе выделить зону интереса — опухоли в области почек.

«Перед тем как попасть на сервер, данная зона вырезается и отправляется в обработку. И уже на стороне сервера нейросеть выделяет необходимые анатомические структуры — артерии, вены, мочеточники, паренхиму почки, опухоль, кисты — и создает дополнительный файл с этими «масками». После этого он возвращается пользователю и уже происходит 3D-построение, с которым можно работать», — рассказал «Известиям» ведущий инженер-программист университетского Центра нейросетевых технологий Иван Черненький.

По словам специалиста, с помощью 3D-модели можно оценить глубину погружения опухоли в почку, выполнить виртуальную резекцию разными плоскостями и получить другую важную для врача информацию.

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