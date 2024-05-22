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В России выявлен вариант коронавируса FLiRT, но он не представляет большой опасности.

"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", – заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что во всем мире преобладающим остается вариант "омикрон".

Симптомы вариантов FLiRT и "омикрон" похожи. Наблюдаются мышечные боли, лихорадка, боль в горле, головная боль, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния.

В России после майских праздников выявлен спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди чаще общались между собой во время длинных выходных дней, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалисты призвали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, избегать контактов с людьми с признаками болезни.